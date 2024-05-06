Власти обсудили передачу денег от продажи Yandex на поддержку электроники

Добровольный взнос при продаже российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon может пойти на поддержку производителей электроники. Из-за нехватки финансирования с конца 2023-го последним недоступны льготные кредиты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку производителей электроники, рассказали РБК два источника на IT-рынке и один собеседник, близкий к правительству.

Согласно постановлению правительства № 407 от 18 марта 2022 года, разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы, а разницу между рыночной ставкой и этим значением банкам должны компенсировать власти, напоминает один из собеседников РБК. Но банки перестали выдавать подобные кредиты из-за того, что средства на них закончились, писал «Коммерсантъ» в конце прошлого года.

Другой собеседник отметил, что средства от продажи Yandex правительство планирует направить на финансирование тела кредитов. По его словам, после роста ставки ЦБ банки ушли в минус по подобным кредитам, недоставало 16–17 млрд руб. Он также отметил, что со следующего года схема льготного кредитования производителей должна измениться: согласно постановлению правительства № 671 им планируют компенсировать 70% ключевой ставки. В то же время этот собеседник оговаривается, что на эти средства есть и другие претенденты.

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. РБК направил запрос в правительство и Минцифры.

Как продают Yandex и Ozon

В декабре 2022 года профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями ввела «добровольный» взнос в бюджет при продаже иностранцами российских активов. Тогда взнос был установлен на уровне 10% от рыночной стоимости продаваемого актива. Он также предусматривал альтернативу в виде рассрочки для покупателя бизнеса. В марте 2023 года подкомиссия скорректировала «налог на выход», после чего он составил 5% рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком, и 10% при продаже активов с дисконтом более 90%, а в октябре в Минфине заявили о повышении взноса до 15%.

В сентябре прошлого года правительство оценивало, что по итогам 2023 года в бюджет должно было поступить 114,5 млрд руб. доходов «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями». Но в 2024 году эти доходы должны сократиться в 60 раз, до 2 млрд руб.

В начале февраля материнская компания для группы «Яндекс», нидерландская Yandex N.V., объявила, что договорилась продать российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров за 475 млрд руб. Сумма сделки учитывала дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Также в феврале стали известны детали сделки по продаже доли Baring Vostok в Ozon российской команде компании «Восток Инвестиции», о которой было объявлено еще в 2022 году. Продажа была одобрена президентом с условием, что покупателем выступит российская структура без участия подсанкционных лиц. Сумма сделки неизвестна.

То есть только от продажи российских активов Yandex власти могут получить в виде взноса более 71 млрд руб.

Текущая капитализация Yandex на Мосбирже составляет 1,36 трлн руб., Ozon — 906 млрд руб.

Представители «Яндекса» и Ozon не стали комментировать информацию о том, что деньги от продажи их российского бизнеса могут пойти на финансирование производителей электроники.

Зачем нужны льготные кредиты

После начала специальной военной операции на Украине власти США и ряда других стран запретили высокотехнологичный экспорт в Россию, что осложнило поставки чипов, серверов, телекоммуникационного оборудования и другой техники. Ряд крупных производителей процессоров и компьютерной техники объявили об уходе с российского рынка. Сейчас оборудование поставляется по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателей. Одновременно с этим власти пытаются наладить производство техники в России. Льготные кредиты были одной из мер, направленных на это. В 2022 году правительство выпустило постановление № 407, по которому производители могли получить льготный кредит на сумму от 3 млрд до 100 млрд руб. на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы в 13 банках, включая ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк и др. Выпадающий доход по кредитам должно было компенсировать Минцифры за счет субсидий. Но в ноябре прошлого года производители начали платить рыночные ставки (15–20% годовых) по этим кредитам, поскольку средства на компенсации банкам были исчерпаны.

Закупки импортных компонентов затруднены санкционными ограничениями и сложностями с «финансовой» логистикой, отмечает глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. «Российские производства загружены госзаказами. Ограниченное предложение льготного кредитования на пополнение запасов приведет к росту цен на компоненты. При этом воспользоваться кредитом смогут только отдельные компании, остальные останутся с высокими кредитными ставками, но еще получат рост цен», — утверждает он. По словам Покровского, временный характер поддержки существенно не повлияет на долгосрочные планы тех, кто получит эти льготные кредиты, и для отрасли это скорее будет нести негативные последствия. Он также указал на существующие недоработки в механизме поддержки, так как льготы по социальным взносам и налогу на прибыль сейчас недоступны многим компаниям отрасли из-за недоработок подзаконной нормативной базы.