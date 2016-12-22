Новейшие истребители Су-57 впервые пролетят над Москвой на параде 9 мая

Два истребителя пятого поколения Су-57 впервые примут участие в параде Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны. В прошлом году пролет авиации во время парада был отменен из-за ненастной погоды

Российские истребители пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Во время парада Победы 9 мая над Красной площадью впервые пролетит пара новейших истребителей Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В текущем году в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации <...> В параде будут задействованы два самолета Су-57», — рассказали в ведомстве.

Также над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76МД, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35, штурмовики Су-25.

Все экипажи Военно-космических сил, которые будут принимать участие в параде, к 6 апреля уже переместились из пунктов постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. Армейская авиация будет лететь над центром на высоте 150 м со скоростью 200 км/ч, оперативно-тактическая, дальняя и военно-транспортная — на высоте от 300 до 500 м при скорости до 600 км/ч.​

Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации) является многофункциональным истребителем пятого поколения. Его разработало Объединенное конструкторское бюро имени П.О. Сухого. Характеристики машины не раскрываются, однако известно, что она может оснащаться вооружением класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».​

В конце февраля РБК стало известно, что два Су-57 прибыли на авиабазу Хмеймим. По словам источника РБК, перебросить истребители в Сирию российские военные решили после полета над республикой американских стелс-истребителей, а также для того, чтобы испытать их в реальных условиях. 1 марта министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Су-57 проходили испытания в Сирии. По словам главы ведомства, они находились на территории республики два дня.