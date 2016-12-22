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Facebook в попытке избежать скандала начал удалять сообщения Цукерберга
Технологии и медиа, 12:03
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Facebook в попытке избежать скандала начал удалять сообщения Цукерберга
В социальной сети начали исчезать сообщения, которые когда-либо отправлял Цукерберг и другие руководители Facebook. В пресс-службе пояснили, что таким образом хотят избежать скандала с публикацией внутренней переписки
Фото: Никита Попов / РБК

Из переписки пользователей Facebook с Марком Цукербергом начали пропадать сообщения от основателя социальной сети, пишет Techcrunch со ссылкой на три источника. Это подтвердила и пресс-служба компании.

Пользователи, которые когда-либо переписывались с Цукербергом, рассказали изданию, что в старых диалогах сообщения от него пропали. В результате переписка стала выглядеть как «диалог самим с собой», отмечает издание. Вместе с тем уведомления о сообщениях, полученные по электронной почте, сохранились.

Источники издания попросили об анонимности, поскольку, по их словам, «боялись гнева Цукерберга» в случае раскрытия этой информации. Однако из переписок исчезли сообщения, отправленные не только самим Цукербергом, но и другими топ-менеджерами. После запроса это подтвердила пресс-служба социальной сети. Как объяснили в Facebook, такая превентивная мера позволит предотвратить в будущем возможные скандалы.

«После того как электронная переписка компании Sony Pictures была взломана в 2014 году, мы приняли ряд мер, чтобы защитить каналы коммуникации наших руководителей, — отметили в пресс-службе соцсети. — Эти меры включали ограничение периода хранения сообщений Марка в Messenger. Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений».

В ноябре 2014 года хакеры взломали компьютерную систему Sony Pictures, после чего началась публикация на открытых ресурсах внутренней переписки сотрудников. Часть сообщений попала в СМИ. В них, в частности, содержалось обсуждение голливудских звезд, в том числе Анджелины Джоли. В результате руководство компании было вынуждено обратиться к СМИ и пригрозить судом за публикацию переписки.

Ответственность за кибератаку на Sony взяла на себя хакерская группировка Guardians of Peace (GOP). Однако спецслужбы США предположили, что это может быть и организованная атака со стороны северокорейских спецслужб. Поводом для нее мог быть выход комедии «Интервью», в которой обыгрывается сюжет покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына, а сама жизнь в Северной Корее показывается в пародийном ключе. Съемки вызвали резкое недовольство Пхеньяна. Фильм должен был выйти на экраны 25 декабря 2014 года, однако из-за угроз северокорейского руководства компании Sony пришлось пойти на ограниченный прокат в кинотеатрах. Цифровая копия картины была выложена в Интернет.

Facebook в марте оказалась в центре скандала, связанного с защитой личных данных пользователей. Как выяснилось, компания Cambridge Analytica собирала такую информацию с помощью установки приложения. Причем доступ она получала не только к данным тех пользователей, кто установил программу, но и их друзей, что помогло охватить миллионы аккаунтов. Публикация этой информации вызвала скандал еще и потому, что Cambridge Analytica участвовала в предвыборной кампании Дональда Трампа, оказывая помощь в распространении политической рекламы. 4 апреля Facebook признал, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей, более 80% из них из США. В результате в отношении компании было заведено несколько расследований, и Facebook был вынужден ограничить доступ приложений к информации пользователей.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Facebook , Марк Цукерберг
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