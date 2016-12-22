Австралия начала расследование Facebook из-за Cambridge Analytica

И.о. комиссара правительства Австралии по вопросам информации и приватности Энджелин Фок инициировала расследование в отношении Facebook, после того как соцсеть подтвердила, что третья сторона могла получить и использовать персональные данные более 300 тыс. пользователей без их разрешения. Сообщение опубликовано на сайте канцелярии комиссара.

Под третьей стороной понимается компания Cambridge Analytica. Цель расследования — установить, нарушила ли администрация социальной сети австралийский закон о приватности 1988 года. Он обязывает компании обеспечивать безопасность персональных данных и уведомлять клиентов о сборе и обработке такой информации.

Накануне, 4 апреля, Facebook сообщил, что Cambridge Analytica могла собрать данные не 50 млн пользователей соцсети, как предполагалось раньше, а 87 млн человек. Большинство из них (81,6%) — пользователи из США, говорят данные Facebook. Cambridge Analytica могла получить данные более 70 млн американцев. На втором месте по численности — пользователи с Филиппин (1,4%, 1,1 млн человек). ​Соцсеть также сообщила, что ограничит сторонним приложениям доступ к данным пользователям Facebook.

Cambridge Analytica — британская компания, занимающаяся политическим консалтингом и анализом электоральных данных. В марте 2018 года The New York Times сообщила, что компания использовала в политических целях данные пользователей Facebook и не уведомила самих пользователей об этом. По данным NYT, Cambridge Analytica использовала данные для составления портретов избирателей в США и сотрудничала со штабом республиканского кандидата Дональда Трампа.

Глава Facebook Марк Цукерберг 21 марта заявил, что разбирается в том, что произошло, и что соцсеть примет необходимые меры к тому, чтобы ситуация не повторилась. Соцсеть будет ограничивать доступ приложений к данным пользователей, пообещал он. Цукерберг также отметил, что данных о связи Cambridge Analytica с Россией нет.