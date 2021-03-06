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Технологии и медиа ,  
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Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен на пуски ракет

Ранее NASA сообщило о повышении цен на доставку грузов на МКС почти в семь раз. Глава «Роскосмоса» заявил, что демпинг США на рынке пусков стал «пинком» для корпорации и побудил ее сокращать издержки и собственные цены
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Демпинг» со стороны США на рынке пусковых услуг стал стимулом для России сокращать свои издержки и оптимизировать собственные цены на пусковые услуги, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Когда рынок «отстимулировали», т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня», — выразил мнение Рогозин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что NASA повысило цены на коммерческую доставку грузов на МКС почти в семь раз. В управлении пояснили, что опубликованная полтора года назад ценовая политика была направлена на стимулирование рынка и «не отражала в полной мере стоимость использования ресурсов NASA». Ее планировалось скорректировать, отметили там.

NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС почти в семь раз
Технологии и медиа
Фото:Charlie Riedel / AP

По его словам, Россия только выиграет от решения NASA. Рогозин считает, что американская «политика демпинга» на рынке услуг пусков ракет и «финансовый допинг» со стороны американских частных компаний стали «пинком» для «Роскосмоса», побудив его сокращать издержки и цены на пусковые услуги. «И за это нужно партнерам сказать спасибо», — заявил глава госкорпорации.

В этом году SpaceX Илона Маска планирует отправить на МКС трех туристов: инвестора и предпринимателя из США Ларри Коннора, канадского инвестора и филантропа Марка Пати и израильского бизнесмена Эйтана Стиббе. Командовать экипажем будет экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, они отправятся на корабле Crew Dragon. Организует полет компания Axiom Space. Туристы проведут на станции восемь дней.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Рогозин Роскосмос NASA
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