Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен на пуски ракет

Ранее NASA сообщило о повышении цен на доставку грузов на МКС почти в семь раз. Глава «Роскосмоса» заявил, что демпинг США на рынке пусков стал «пинком» для корпорации и побудил ее сокращать издержки и собственные цены

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Демпинг» со стороны США на рынке пусковых услуг стал стимулом для России сокращать свои издержки и оптимизировать собственные цены на пусковые услуги, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Когда рынок «отстимулировали», т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня», — выразил мнение Рогозин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что NASA повысило цены на коммерческую доставку грузов на МКС почти в семь раз. В управлении пояснили, что опубликованная полтора года назад ценовая политика была направлена на стимулирование рынка и «не отражала в полной мере стоимость использования ресурсов NASA». Ее планировалось скорректировать, отметили там.

По его словам, Россия только выиграет от решения NASA. Рогозин считает, что американская «политика демпинга» на рынке услуг пусков ракет и «финансовый допинг» со стороны американских частных компаний стали «пинком» для «Роскосмоса», побудив его сокращать издержки и цены на пусковые услуги. «И за это нужно партнерам сказать спасибо», — заявил глава госкорпорации.