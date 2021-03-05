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NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС почти в семь раз

NASA резко подняло стоимость коммерческой доставки грузов на МКС. Прошлая ценовая политика была направлена на «стимулирование рынка» и не отражала «стоимости использования ресурсов» NASA
Фото: Charlie Riedel / AP
Фото: Charlie Riedel / AP

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) повысило цены на коммерческую доставку грузов на Международную космическую станцию (МКС), говорится в сообщении ведомства.

Стоимость доставки 1 кг груза на МКС при этом выросла почти в семь раз — с $3 тыс. до $20 тыс., сообщил журнал Spacenews. Цена на доставку 1 кг обратно со станции на Землю поднялась с $6 тыс. до $40 тыс.

«С момента опубликования изначальной ценовой политики в июне 2019 года наблюдался рост спроса на коммерческую и маркетинговую деятельность как со стороны традиционных аэрокосмических компаний, так и со стороны новых отраслей. Ценовая политика с июня 2019 года не отражала в полной мере стоимость использования ресурсов NASA. Она была направлена на стимулирование рынка, и ее планировалось скорректировать», — заявили в NASA.

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NASA также пересмотрит ценовую политику для частных миссий на МКС. В этом году на станцию должны отправиться инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе. Командиром экипажа будет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, ныне вице-президент Axiom Space, которая организует полет.

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Частный экипаж направится на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска. Туристы проведут на станции восемь дней.

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Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.

Автор
Виктория Полякова
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