В S7 Group допустили возвращение к проекту лоукостера

S7 Group допустила возвращение к созданию лоукостера после выхода МС-21 и Ту-214

S7 заморозила проект лоукостера Citrus в 2022 году. Главный акционер S7 Group Владислав Филев заявил, что «пока в стране нет самолетов». Возможность возвращения к проекту могут рассмотреть после выхода на рынок МС-21 и Ту-214

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В S7 Group допускают, что могут вернуться к созданию лоукостера после выхода на рынок российских самолетов МС-21 и Ту-214 в достаточном объеме, заявил на форуме НАИС-2026 журналистам главный акционер S7 Group Владислав Филев, передал ТАСС.

«У нас самолетов в стране сейчас пока нет. Вот как сделают, там, Ту-214 и МС-21, тогда будем смотреть», — сказал он.

Летом 2021 года компания S7 Group объявила, что создаст лоукост-авиакомпанию. Проект планировали реализовать на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7 Airlines. В 2020 году Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Глобуса». В феврале 2022-го авиакомпания получила новый сертификат.

Планировалось, что парк Citrus будет состоять из новых самолетов Airbus А320. Ожидалось, что компания сконцентрируется на межрегиональных перелетах, минуя Москву и Санкт-Петербург. Однако летом 2022-го S7 объявила о заморозке проекта лоукостера. В компании указали, что поставки самолетов не состоятся, что делает невозможным развитие авиакомпании.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет производства компании «Яковлев», который относится к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Цель проекта заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.

Летом 2025 года МС-21 начал сертификационные испытания. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко говорил, что параллельно с этим готовят серийное производство самолетов.

Ту-214 — российский пассажирский узкофюзеляжный самолет, разработанный ОАО «Туполев». 4 февраля стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), S7 Group и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на форуме НАИС подписали меморандум о сотрудничестве для поставки 100 таких самолетов. До конца 2026 года планируют определить сроки поставок авиалайнеров S7. Их начало запланировано на 2029-й.