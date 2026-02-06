 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В S7 Group допустили возвращение к проекту лоукостера

S7 Group допустила возвращение к созданию лоукостера после выхода МС-21 и Ту-214
S7 заморозила проект лоукостера Citrus в 2022 году. Главный акционер S7 Group Владислав Филев заявил, что «пока в стране нет самолетов». Возможность возвращения к проекту могут рассмотреть после выхода на рынок МС-21 и Ту-214
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В S7 Group допускают, что могут вернуться к созданию лоукостера после выхода на рынок российских самолетов МС-21 и Ту-214 в достаточном объеме, заявил на форуме НАИС-2026 журналистам главный акционер S7 Group Владислав Филев, передал ТАСС.

«У нас самолетов в стране сейчас пока нет. Вот как сделают, там, Ту-214 и МС-21, тогда будем смотреть», — сказал он.

Летом 2021 года компания S7 Group объявила, что создаст лоукост-авиакомпанию. Проект планировали реализовать на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7 Airlines. В 2020 году Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Глобуса». В феврале 2022-го авиакомпания получила новый сертификат.

Савельев назвал дату подписания первых контрактов на поставку Ил-114-300
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Планировалось, что парк Citrus будет состоять из новых самолетов Airbus А320. Ожидалось, что компания сконцентрируется на межрегиональных перелетах, минуя Москву и Санкт-Петербург. Однако летом 2022-го S7 объявила о заморозке проекта лоукостера. В компании указали, что поставки самолетов не состоятся, что делает невозможным развитие авиакомпании.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет производства компании «Яковлев», который относится к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Цель проекта заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.

Летом 2025 года МС-21 начал сертификационные испытания. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко говорил, что параллельно с этим готовят серийное производство самолетов.

Ту-214 — российский пассажирский узкофюзеляжный самолет, разработанный ОАО «Туполев». 4 февраля стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), S7 Group и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на форуме НАИС подписали меморандум о сотрудничестве для поставки 100 таких самолетов. До конца 2026 года планируют определить сроки поставок авиалайнеров S7. Их начало запланировано на 2029-й.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Романов Илья
НАИС
Материалы по теме
Второй импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска
Общество
Глава ОАК считает, что Ил-114-300 может быть локализован в Индии
Общество
ОАК сменила главу «Туполева» и руководителя направления военной авиации
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки Стиль, 11:27
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17