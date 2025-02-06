Минэк назвал число ДТП с участием экспериментальных беспилотных авто

Минэк подвел итоги эксперимента по тестированию беспилотных авто: было зафиксировано 36 ДТП, но только два из них — по вине машины. Эксперимент планируют продлить и изменить его условия

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В ходе эксперимента по использованию беспилотных транспортных средств в России произошло 36 ДТП с их участием. Это следует из письма главе правительства Михаилу Мишустину от министра экономического развития Максима Решетникова (копия есть у РБК, представитель Минэкономразвития подтвердил его отправку).

Из 36 происшествий 26 произошли, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления, то есть водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости. Еще 10 ДТП произошли, когда испытатель управлял автомобилем в ручном режиме. В письме также отмечается, что два ДТП произошли по вине беспилотника, остальные — по вине «другого участника».

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по тестированию беспилотников проводился с апреля 2022-го по ноябрь 2024-го. В письме главы Минэка приводятся текущие итоги эксперимента. В частности, за два года и семь месяцев проведения эксперимента роботакси совершили более 92 тыс. поездок, из них 70 тыс. — в Сириусе, 20 тыс. — в Иннополисе, 2 тыс. — в Ясенево. В ходе эксперимента совершались поездки с водителем-испытателем на пассажирском сиденье (ВАТС-1), а также на беспилотных автомобилях, которые управляются оператором дистанционно и не требуют нахождения водителя в салоне (ВАТС-2). Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил РБК, что вторая категория беспилотников — это когда водитель вообще не вмешивается в управление автомобилем. По его словам, подобные автомобили есть только у «Яндекса».

В начале февраля аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» прогнозировали, что к 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%. Согласно прогнозу компании McKinsey, мировой рынок автономных автомобилей к 2035 году достигнет $400 млрд. Доля автономного транспорта к этому времени составит 18–20%, если его широкое внедрение начнется в 2029 году. Объем аналогичного рынка в России, по оценкам «Яков и Партнеры», к 2035 году может составить от $25 млрд до $32 млрд ежегодно.

Как изменится эксперимент с беспилотниками

Минэкономразвития подготовило проект об изменениях в постановление правительства о проведении эксперимента по беспилотным авто. В документе (копия есть у РБК) предлагается расширить количество зон для тестирования беспилотных авто в Москве. Действующее постановление разрешает испытания на отдельных улицах, теперь же предлагается добавить возможность запрашивать в Москве дополнительные зоны, пояснил РБК директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин.

По его словам, эксперимент по тестированию беспилотников — один из самых успешных ЭПР. В его рамках машины проехали 8 млн км в автоматизированном режиме управления, из которых 50 км были пройдены без инженера-испытателя в салоне. «Технология ВАТС-1, когда человек наблюдает за процессом в салоне автомобиля и вмешивается в случае необходимости, показала свою эффективность, можно двигаться дальше к следующим более высоким уровням автоматизации», — считает Волошин. Решение о продлении эксперимента до 2028 года было принято по результатам совещания в ноябре 2024-го, в котором участвовали Минэкономразвития, МВД, Минтранс, Минпромторг, «Яндекс» и АНО «Цифровая экономика». В начале января зампред Совета по развитию цифровой экономики при СовФеде Артем Шейкин сообщал о планах продлить эксперимент до 2028 года. Предполагается, что соответствующий проект постановления будет внесен в правительство в феврале.

По мнению представителя «Яндекса», которое приводится в приложении к письму Решетникова, эксперимент необходимо продлить «в связи с существенным изменением обстоятельств, которые повлияли на достижение показателей эффективности». Там же говорится о необходимости изменения условий эксперимента для повышения его эффективности без уточнения, как именно. Представитель «Яндекса» пояснил РБК, что под изменениями обстоятельств компания понимает влияние сразу нескольких факторов, в частности, рост стоимости компонентов и дефицит специалистов, который связан с более долгим циклом обучения и наработки практических навыков. При этом в приложении приводится также мнение представителя МВД, по которому на основе результатов эксперимента нужно начать разрабатывать единый подход законодательного регулирования использования беспилотников.

Антон Шапарин из Национального автомобильного союза считает решение о продлении эксперимента правильным, так как это позволит получить дополнительное время для улучшения технологии. «Задел уже очень большой — из всего количества случившихся в рамках эксперимента ДТП не было ни одного с пострадавшими. Из 36 незначительных ДТП всего два произошли по вине автомобилей без водителей — это отличные результаты», — считает он.