Очки Apple Vision Pro появились в России по цене до ₽900 тыс.

В Рунете появились первые предложения о продаже нового устройства Apple — очков виртуальной и дополненной реальности. Цена новинки на некоторых площадках доходит до 900 тыс. руб.

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Первые объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple появились на «Яндекс Маркете», Avito и CDEK.Shopping утром в понедельник, 5 января. Позже подобные предложения также появились на Wildberries и Ozon.

Как пояснил представитель «Яндекс Маркета», при заказе на этой площадке покупатель сможет получить очки 8 февраля. Если заказывать на Wildberries — 10 февраля, на Ozon — 22-го. Цены на модель с минимальным объемом памяти на трех маркетплейсах начинаются с 650 тыс., 620 тыс. и 578 тыс. руб, соответственно. Устройство доступно в трех комплектациях: 256 Гб памяти, 512 Гб и 1 Тб.

Представитель Wildberries заявил, что они продолжают переговоры с поставщиками. Проблем с закупкой и доставкой не наблюдается, отметил он. Средняя цена на площадке при текущем курсе будет составлять примерно 530 тыс. руб.

Стоимость новинки на Avito варьируется от 390 тыс. до 850 тыс. руб. На утро вторника на площадке было размещено около 25 предложений.

О старте предзаказа на новинку также объявили в МТС, restore: и «М.Видео-Эльдорадо». Представитель МТС сообщил, что они планируют начать выдавать предзаказы в начале марта, не уточнив стоимость устройства. По словам представителя restore, цена Vision Pro в этой сети составит 660 тыс. руб. за младшую модель и 750 тыс. руб. — за топовую.

В пресс-службе «МегаФона» заявили, что в их интернет-магазине очки смешанной реальности будут представлены в ближайшее время. Сейчас в компании начинают уведомлять покупателей о появлении новинки.

Источник на рынке электроники объяснил высокие цены на устройства низким предложением. «Мы ожидаем, что в ближайшее время еще больше продавцов начнут продажи новых Vision Pro, что приведет к снижению их стоимости», — пояснил собеседник РБК. Стоимость устройства в США составляет $3499 (317 тыс. руб. по текущему курсу).

CDEK.Shopping относится к сервисам-посредникам, которые оказывают комплексные услуги по организации поиска, выкупа, таможенного оформления и доставки продукции из-за рубежа по поручению физических лиц, рассказал директор по маркетингу платформы Дмитрий Колосов. В стоимость товаров уже включены агентское вознаграждение, доставка и таможенное оформление, отметил он. Доставку первых посылок с Vision Pro в Россию в компании ожидают в марте—апреле.

Что такое Apple Vision Pro

Apple представила Vision Pro летом прошлого года. Предзаказ гарнитуры в США открылся 19 января этого года, а их реальные продажи — 2 февраля. Изначально Apple заявила, что планирует выпустить порядка 1 млн гарнитур в 2024-м. Но позже Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Apple и китайской Luxshare, на мощностях которой производятся очки, рассказывали, что из-за сложностей производства на рынок поступят менее 400 тыс. штук. Эксперты аналитической компании TrendForce прогнозировали, что Apple удастся поставить только 200 тыс. устройств.

В этих очках можно смотреть фильмы в режиме 3D с реальным или альтернативным фоном, переключившись на VR-режим, а также играть в игры с эффектом глубокого погружения, слушать музыку, общаться в мессенджерах, делать запросы в браузере и т.д. При этом реальный мир также будет виден на фоне открытых приложений.

Устройство обладает изогнутым прозрачным внешним 3D-экраном, оснащено двумя microOLED-дисплеями с разрешением 4К на 23 млн пикселей и системой идентификации Optic ID. Они не прозрачны: внешний дисплей очков отображает глаза пользователя либо специальную анимацию, чтобы люди поблизости могли определить, смотрит ли на них пользователь или полностью погружен в процесс пользования. Управлять гарнитурой можно голосом, жестами и движением глаз. В очки встроены две внешние камеры для передачи видео. Очки могут работать без подзарядки порядка двух часов.

Переключение с виртуальной на дополненную реальность производится с помощью специального колесика. Когда пользователь переключает режим устройства на дополненную реальность, то вид приложения слегка размывается и смешивается с окружающим его местом. Очки также предлагают расширенные возможности для проведения видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами. На очках установлены все те же приложения, что и на планшетах iPad: «Камера», «Сообщения», «Музыка» «Книги», FaceTime, «Заметки» и др. Очки также можно синхронизировать с другими устройствами Apple.

Журналисты технологических изданий высоко оценили амбиции разработчика, но, как подчеркивал редактор отдела оборудования TechCrunch Брайан Хэнер, Vision Pro для Apple — это продукт первого поколения, который требует доработки. Положительной стороной, по его словам, являются амбиции и технологии будущего, которыми производитель оснастил устройство. Главный редактор The Verge Нилай Патель указывал на большой вес гаджета: «Предполагается, что вы будете носить эту штуку на лице в течение длительного времени, и в зависимости от того, какой ремешок и светозащиту вы используете, одна гарнитура будет весить от 600 до 650 г. Я продолжаю шутить, что Vision Pro — это iPad, надетый на лицо».

Можно ли пользоваться очками в России

На официальном сайте Apple есть предупреждение, что очки предназначены для использования в США, поэтому клиенты из других стран могут столкнуться с рядом ограничений:

Apple Vision Pro поддерживает только английский язык для управления голосом и набора текста.

Клиенты могут не иметь доступа к определенным приложениям, функциям или контенту из-за лицензирования или других ограничений в этих странах или регионах. В App Store, Apple Music и Apple TV требуется идентификатор Apple ID с регионом США.

Служба поддержки Apple доступна только в США.

Для клиентов, которым нужны сменные линзы для коррекции зрения ZEISS, принимаются только рецепты, выписанные офтальмологами из США.

Пресс-секретарь restore: Людмила Семушина считает, что из-за высокой стоимости и возможных ограничений в работе спрос на устройства в России не будет массовым. В то же время среди клиентов компании «есть интерес к новинке», отметила она. «Гаджет предоставляет не только новые возможности для пользователей в потреблении контента, но и новую среду для разработки приложений, соответственно, потребители и разработчики будут драйвить этот девайс на рынке», — указала Семушина.