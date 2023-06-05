Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 16:28
Умерла актриса сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня Общество, 22:38
Apple представила свои первые очки смешанной реальности Технологии и медиа, 22:36
Дочь Тутберидзе начнет выступать за Грузию со следующего сезона Спорт, 22:17
Министр обороны ФРГ допустил смену позиции по истребителям для Украины Политика, 22:16
Глава ИРИ — РБК: «Блогерское сообщество разобщено и разнородно» Бизнес, 22:07
Глава ИРИ описал «самый негативный» сценарий для Рунета Технологии и медиа, 22:06
Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России Технологии и медиа, 22:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер осужденный за шпионаж для России экс-агент ФБР Ханссен Политика, 22:01
В работе сервисов Microsoft произошел сбой Технологии и медиа, 21:44
Смогут ли лидеры Дании и США договориться о поставках F-16 Киеву Политика, 21:35
В Нижегородской области сообщили о погибших из-за суррогатного алкоголя Общество, 21:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:15
Замглавы Росгвардии по ДНР сообщил, что ВСУ «зацепились» за Новодонецкое Политика, 21:05
Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов Политика, 20:54
Технологии и медиа ,  
0 

Apple представила свои первые очки смешанной реальности

Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro за $3,5 тыс.
Американская Apple Inc. показала собственные очки смешанной реальности, представила MacBook Air с 15-дюймовым экраном, новые устройства на собственных чипах, а также анонсировала операционную систему iOS 17
Apple AAPL $179 -1,09% Купить

Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 2023) представила устройства в новом для себя сегменте — очки дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) Vision Pro. Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале Apple, за ней наблюдал корреспондент РБК.

Для Apple гарнитура смешанной реальности стала первым устройством в этом классе. Vision Pro представляет собой пару очков с изогнутым прозрачным внешним 3D-экраном. На внешнем экране видны глаза пользователя — это симуляция, которую устройство считывается заранее перед началом использования. Управлять гарнитурой можно с помощью голоса или жестов. Например, пользователь может листать страницы текста с помощью движения глаз. Vision Pro оснащены двумя внешними камерами для передачи видео, а также парой экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K внутри гарнитуры для функционала виртуальной реальности. Переключиться с виртуальной на дополненную реальность можно с помощью специального колесика.

Как рассказал представитель Apple во время презентации, когда пользователь переключает режим устройства на дополненную реальность, то вид приложения слегка размывается и смешивается с окружающим его местом. Очки получили расширенные возможности видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами. Помимо этого гарнитура позволяет смотреть фильмы в 3D формате. На очках установлена все те же приложения, что и на планшете от Apple — iPad, например «Камера», «Книги», сервис для видеозвонков FaceTime, «Сообщения», «Музыка», «Заметки» и др. Vision Pro синхронизируется со всеми другими устройствами от Apple.

Очки получили чип M2 на архитектуре 5 нм, который американская компания презентовала в августе 2022 года. До этого такие чипы были встроены в выпущенные Apple в январе этого года ноутбуки MacBook Pro. Тогда сообщалось, что новый чип M2 имеет производительность на 20% выше, чем его предшественник.

Гарнитуру Vision Pro можно приобрести с объемом памяти 16 Гб. Устройство заряжается с помощью круглого адаптера, который примагничивается к нему и поворачивается по часовой стрелке для лучшей фиксации. По заверению производителя, очки смешанной реальности смогут работать без подзарядки около двух часов.

Читайте на РБК Pro
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Какие решения выносили суды по связанным с параллельным импортом делам
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
От ИИ до беспилотных автомобилей: почему стоит следить за Nvidia

Стоимость устройства составит $3499 (283,3 тыс. руб. по текущему курсу). Продажи в США начнутся в следующем году на официальном сайте Apple. Сроки появления новинки и ее стоимость в России не известны — с начала 2022 года Apple прекратила официальные поставки своей продукции в страну, она доступна по параллельному импорту (то есть без разрешения правообладателя).

В марте, Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Apple изначально надеялась, что сможет продать около 3 млн штук очков смешанной реальности в год, но затем снизила свои ожидания до 1 млн, а еще позже — до 900 тыс. штук в год. Для сравнения, согласно данным сервиса Statista, за 2022 год Apple отгрузила около 225 млн iPhone по всему миру. Глава компании дополненной реальности Magic Leap Пегги Джонсон рассказал Bloomberg, что не стоит недооценивать способность Apple привлекать массовых потребителей для покупки своих устройств. «Компании может будет непросто выйти на этот рынок, но вы должны отдать должное Apple. Она хороша в подобных вещах», — приводит слова Джонсона Bloomberg.

По прогнозам IDC, на которые ссылается The Register, в 2022 году глобальные поставки гарнитур смешанной реальности снизились в мире на 12,8% год к году до 9,7 млн штук из-за роста цен и непростой экономической ситуации. Несмотря на ожидаемый IDC устойчивый рост поставок на 30% и более, в компании считают, что к 2026 году в мире будет продано всего 35 млн подобных устройств.

Что еще представила Apple

Помимо гарнитуры смешанной реальности Apple анонсировала ноутбук Macbook Air с диагональю 15,3 дюйма со встроенным чипом M2 и толщиной 11,5 мм. По заверению представителя Apple, устройство сможет работать без подзарядки около 18 часов. Новая модель будет доступна в нескольких цветах: пыльно-синем, сером, светло-серебристом и светло-золотистом. Стартовая цена — $1299 (105,2 тыс. руб.), предзаказ в мире стартует с завтрашнего дня. На этом фоне Apple решила снизить стоимость модели Macbook Air с диагональю 13 дюймов до $1099 (89 тыс. руб.).

MacBook Air Mac Studio и Mac Pro Mac Pro Mac Pro

В рамках перехода на собственные процессоры компания также анонсировала Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra, а также сервер Mac Pro. Цена Mac Studio — $1999 (161,8 тыс. руб.), сервера — $6999 (566,6 тыс. руб.). В сервер от Apple теперь можно будет добавлять видеокарты других производителей.

Кроме того, Apple анонсировала обновление операционной системы iOS 17. Главный акцент — возможность персонализировать экран устройства под запросы пользователей, например менять картинку на экране, цвет и форму часов и т.д. Автоматически голосовое сообщение можно будет превращать в текст в приложении iMessage. Еще одна новая функция — NameDrop позволит обмениваться фотографиями, видео, контактами и т.д. друг с другом просто прикоснувшись устройствами.

Еще одна новая операционная система, анонсированная Apple — macOS 14 под названием Sonoma. Главная особенность: теперь в ноутбуках компании появятся виджеты, которые можно перемещать по экрану и устанавливать в любое место. Также на устройствах появится специальный игровой режим, при котором все ресурсы ноутбука будут работать на производительность игр.

Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Apple устройства виртуальная реальность дополненная реальность
Материалы по теме
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США
Технологии и медиа
Bloomberg рассказал, какой будет AR/VR-гарнитура Apple
Технологии и медиа
Apple сократила площадь офиса в Москве и продлила аренду до 2027 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter