Apple представила свои первые очки смешанной реальности

Американская Apple Inc. показала собственные очки смешанной реальности, представила MacBook Air с 15-дюймовым экраном, новые устройства на собственных чипах, а также анонсировала операционную систему iOS 17

Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 2023) представила устройства в новом для себя сегменте — очки дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) Vision Pro. Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале Apple, за ней наблюдал корреспондент РБК.

Для Apple гарнитура смешанной реальности стала первым устройством в этом классе. Vision Pro представляет собой пару очков с изогнутым прозрачным внешним 3D-экраном. На внешнем экране видны глаза пользователя — это симуляция, которую устройство считывается заранее перед началом использования. Управлять гарнитурой можно с помощью голоса или жестов. Например, пользователь может листать страницы текста с помощью движения глаз. Vision Pro оснащены двумя внешними камерами для передачи видео, а также парой экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K внутри гарнитуры для функционала виртуальной реальности. Переключиться с виртуальной на дополненную реальность можно с помощью специального колесика.

Как рассказал представитель Apple во время презентации, когда пользователь переключает режим устройства на дополненную реальность, то вид приложения слегка размывается и смешивается с окружающим его местом. Очки получили расширенные возможности видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами. Помимо этого гарнитура позволяет смотреть фильмы в 3D формате. На очках установлена все те же приложения, что и на планшете от Apple — iPad, например «Камера», «Книги», сервис для видеозвонков FaceTime, «Сообщения», «Музыка», «Заметки» и др. Vision Pro синхронизируется со всеми другими устройствами от Apple.

Очки получили чип M2 на архитектуре 5 нм, который американская компания презентовала в августе 2022 года. До этого такие чипы были встроены в выпущенные Apple в январе этого года ноутбуки MacBook Pro. Тогда сообщалось, что новый чип M2 имеет производительность на 20% выше, чем его предшественник.

Гарнитуру Vision Pro можно приобрести с объемом памяти 16 Гб. Устройство заряжается с помощью круглого адаптера, который примагничивается к нему и поворачивается по часовой стрелке для лучшей фиксации. По заверению производителя, очки смешанной реальности смогут работать без подзарядки около двух часов.

Стоимость устройства составит $3499 (283,3 тыс. руб. по текущему курсу). Продажи в США начнутся в следующем году на официальном сайте Apple. Сроки появления новинки и ее стоимость в России не известны — с начала 2022 года Apple прекратила официальные поставки своей продукции в страну, она доступна по параллельному импорту (то есть без разрешения правообладателя).

В марте, Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Apple изначально надеялась, что сможет продать около 3 млн штук очков смешанной реальности в год, но затем снизила свои ожидания до 1 млн, а еще позже — до 900 тыс. штук в год. Для сравнения, согласно данным сервиса Statista, за 2022 год Apple отгрузила около 225 млн iPhone по всему миру. Глава компании дополненной реальности Magic Leap Пегги Джонсон рассказал Bloomberg, что не стоит недооценивать способность Apple привлекать массовых потребителей для покупки своих устройств. «Компании может будет непросто выйти на этот рынок, но вы должны отдать должное Apple. Она хороша в подобных вещах», — приводит слова Джонсона Bloomberg. По прогнозам IDC, на которые ссылается The Register, в 2022 году глобальные поставки гарнитур смешанной реальности снизились в мире на 12,8% год к году до 9,7 млн штук из-за роста цен и непростой экономической ситуации. Несмотря на ожидаемый IDC устойчивый рост поставок на 30% и более, в компании считают, что к 2026 году в мире будет продано всего 35 млн подобных устройств.

Что еще представила Apple

Помимо гарнитуры смешанной реальности Apple анонсировала ноутбук Macbook Air с диагональю 15,3 дюйма со встроенным чипом M2 и толщиной 11,5 мм. По заверению представителя Apple, устройство сможет работать без подзарядки около 18 часов. Новая модель будет доступна в нескольких цветах: пыльно-синем, сером, светло-серебристом и светло-золотистом. Стартовая цена — $1299 (105,2 тыс. руб.), предзаказ в мире стартует с завтрашнего дня. На этом фоне Apple решила снизить стоимость модели Macbook Air с диагональю 13 дюймов до $1099 (89 тыс. руб.).

В рамках перехода на собственные процессоры компания также анонсировала Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra, а также сервер Mac Pro. Цена Mac Studio — $1999 (161,8 тыс. руб.), сервера — $6999 (566,6 тыс. руб.). В сервер от Apple теперь можно будет добавлять видеокарты других производителей.

Кроме того, Apple анонсировала обновление операционной системы iOS 17. Главный акцент — возможность персонализировать экран устройства под запросы пользователей, например менять картинку на экране, цвет и форму часов и т.д. Автоматически голосовое сообщение можно будет превращать в текст в приложении iMessage. Еще одна новая функция — NameDrop позволит обмениваться фотографиями, видео, контактами и т.д. друг с другом просто прикоснувшись устройствами.

Еще одна новая операционная система, анонсированная Apple — macOS 14 под названием Sonoma. Главная особенность: теперь в ноутбуках компании появятся виджеты, которые можно перемещать по экрану и устанавливать в любое место. Также на устройствах появится специальный игровой режим, при котором все ресурсы ноутбука будут работать на производительность игр.