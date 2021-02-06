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Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Цель и детали встречи пока не раскрываются
Павел Дуров и Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
Павел Дуров и Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум (Фото: mediaoffice.ae)

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.Об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая в Instagram.

Встреча 36-летнего разработчика и 38-летнего шейха, который также является председателем исполнительного совета Дубая, прошла на территории этого города.

Цель и детали встречи пока не раскрываются.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Я познакомился с Павлом Дуровым, основателем дубайской платформы Telegram с рыночной стоимостью более $20 млрд и более чем 570 млн пользователей <...> и узнал от него подробности вдохновляющей истории успеха, родившейся в ОАЭ и внутри страны. Благоприятная деловая среда, которую Дубай предоставляет своим партнерам», — написал шейх на своей странице в Twitter.

По его словам, власти и жители Дубая гордятся тем, что город укрепил свои позиции в качестве платформы, на которой те, кто стремится к успеху, могут превратить свои мечты в глобальные достижения. «И мы продолжаем предоставлять все для поддержки творческих людей и владельцев креативных идей в их движении к полноценному будущему», — добавил он.

Материал дополняется.

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Автор
Михаил Юшков
Павел Дуров наследный принц Дубай Telegram
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