Цель и детали встречи пока не раскрываются

Павел Дуров и Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум (Фото: mediaoffice.ae)

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.Об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая в Instagram.

Встреча 36-летнего разработчика и 38-летнего шейха, который также является председателем исполнительного совета Дубая, прошла на территории этого города.

Цель и детали встречи пока не раскрываются.

«Я познакомился с Павлом Дуровым, основателем дубайской платформы Telegram с рыночной стоимостью более $20 млрд и более чем 570 млн пользователей <...> и узнал от него подробности вдохновляющей истории успеха, родившейся в ОАЭ и внутри страны. Благоприятная деловая среда, которую Дубай предоставляет своим партнерам», — написал шейх на своей странице в Twitter.