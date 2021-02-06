Дуров из-за Apple закрыл Telegram-каналы с адресами силовиков и судей

Он сообщил, что в мессенджере появились каналы, где публикуются данные прокуроров, силовиков и судей, а также призывы к насилию. Из-за этого Apple не давала одобрения на выпуск экстренного обновления Telegram для iOS

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались телефонные номера и адреса судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Он привел в качестве примера призывы к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», — пояснил Дуров.

Он добавил, что существование этих каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. Дуров пишет, что Apple не давала не него одобрения и администрация Telegram решила «заблокировать проблемные каналы».

Основатель Telegram обратился к авторам публичных каналов с просьбой «не распространять призывы к насилию и личные данных других людей». «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — пояснил он.