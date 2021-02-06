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Дуров из-за Apple закрыл Telegram-каналы с адресами силовиков и судей

Он сообщил, что в мессенджере появились каналы, где публикуются данные прокуроров, силовиков и судей, а также призывы к насилию. Из-за этого Apple не давала одобрения на выпуск экстренного обновления Telegram для iOS
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались телефонные номера и адреса судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Он привел в качестве примера призывы к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», — пояснил Дуров.

Он добавил, что существование этих каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. Дуров пишет, что Apple не давала не него одобрения и администрация Telegram решила «заблокировать проблемные каналы».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Основатель Telegram обратился к авторам публичных каналов с просьбой «не распространять призывы к насилию и личные данных других людей». «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — пояснил он.

За последние две недели в России прошли три волны несанкционированных акций протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального: 23, 31 января и 2 февраля. Протесты начались после того, как Навального арестовали по делу «Ив Роше». ФСИН заявляла, что он неоднократно нарушил правила условного осуждения, не отмечаясь в инспекции. В итоге Навальному заменили условный срок на реальный (с учетом домашнего ареста — 2 года и 8 месяцев). Он будет отбывать его в колонии общего режима.

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Перед протестами власти сообщили, что выявили в социальных призывы к участию в незаконных акциях, в том числе направленные на несовершеннолетних. Роскомнадзор по требованию прокуратуры обязал соцсети, в том числе «ВКонтакте», Facebook, Instagram, удалить призывы к митингам.

В день проведения первого митинга Роскомнадзор сообщил, что сети удалили почти 90% противоправного контента, однако позже стало известно, что ресурсы все равно оштрафуют. По данным ведомства, шесть соцсетей и видеохостинг YouTube не удалили в общей сложности 170 призывов.

Авторы
Андрей Гатинский, Мария Лисицына
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