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Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
По мнению аналитиков банка, активность злоумышленников в первые дни праздников сводится практически к нулю
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет», — отметили в пресс-службе.

По данным банка, в прошлые новогодние праздники его система смогла предотвратить похищение денег у своих клиентов на сумму свыше 280 млн руб. Несмотря на низкую активность мошенников в первые дни каникул, Сбербанк призвал не терять бдительность.

Главным способом кибермошенничества по-прежнему остается социальная инженерия — доля таких преступлений составляет 89% от общего числа случаев получения денег обманным путем. Наибольшее распространение получили телефонные звонки, во время которых мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят клиентов подтвердить операции по переводу денег на «резервный счет» через банкомат. В Сбербанке подчеркнули, что их сотрудники никогда не совершают подобных действий, а подобного «резервного счета» в действительности не существует.

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Кроме того, банк напомнил о соблюдении простых правил безопасности, которые позволят клиенту избежать кражи денег с личных счетов. В частности, Сбербанк рекомендовал никому не сообщать информацию о CVC/CVV-кодах банковских карт, данные из сообщений для подтверждения операций, а также не передавать кому-либо логин и пароль от «Сбербанка Онлайн».

В декабре Сбербанк заявлял о росте случаев телефонного мошенничества за 2018 год в 15 раз. Так, еще в 2017 году было зафиксировано 160 тыс. подобных жалоб, а через год их количество увеличилось до 2,5 млн. Отмечалось, что социальная инженерия заняла лидирующие позиции среди методов воровства, вытеснив, в частности, кражу средств с помощью считывающих устройств.

Чтобы замаскироваться под сотрудника банка, злоумышленники используют технологии подмены номеров на телефоны реальных call-центров. Центробанк сообщал о 4936 таких номерах, выявленных с сентября 2018 года по август 2019 года и отправленных на блокировку.
 

Автор: Майя Бобенко
Теги: Сбербанк, мошенники, безопасность
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