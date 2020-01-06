Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

По мнению аналитиков банка, активность злоумышленников в первые дни праздников сводится практически к нулю

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Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет», — отметили в пресс-службе.

По данным банка, в прошлые новогодние праздники его система смогла предотвратить похищение денег у своих клиентов на сумму свыше 280 млн руб. Несмотря на низкую активность мошенников в первые дни каникул, Сбербанк призвал не терять бдительность.

Главным способом кибермошенничества по-прежнему остается социальная инженерия — доля таких преступлений составляет 89% от общего числа случаев получения денег обманным путем. Наибольшее распространение получили телефонные звонки, во время которых мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят клиентов подтвердить операции по переводу денег на «резервный счет» через банкомат. В Сбербанке подчеркнули, что их сотрудники никогда не совершают подобных действий, а подобного «резервного счета» в действительности не существует.