Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз

Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз

Многие клиенты, столкнувшиеся с мошенниками, не сообщают об этом, рассказал менеджер банка. Злоумышленники освоили новые технологии и обзавелись консультантами

Фото: Владислав Шатило / РБК

С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации. Об этом сообщил управляющий директор — начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, передает «Коммерсантъ».

В 2017 году, по его словам, было 160 тыс. подобных жалоб от клиентов. Таким образом, число жалоб с тех пор выросло более чем в 15 раз. При этом «значительная доля» граждан не обращается в банк после того, как столкнулась с мошенниками, отметил Велигодский.

По словам представителя Сбербанка, за последние три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства» — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства) и вредоносное программное обеспечение.

Топ-менеджер также обратил внимание на изменившуюся технологию мошенничества. В 2019 году злоумышленники активно используют технологию подмены номеров, когда у клиента при звонке высвечивается номер банка. Помимо этого, мошенники начали пользоваться помощью персональных консультантов, которые анализируют методы борьбы банка с социальной инженерией. С начала года, по словам Велигодского, мошенники звонили с 170 тыс. уникальных номеров.