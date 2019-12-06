Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное Общество, 10:05 Пленник пледа или диванный эксперт: чем занятся на Новый год. Тест РБК и Huawei, 10:02 Как корпорации доверили все на свете хиппи-программистам — Bloomberg Pro, 10:02 Трамп назвал фейком сообщения об отправке войск США в Саудовскую Аравию Общество, 10:02 «Норникель» и «Газпром нефть» арендуют ледоколы «Росатома» на 10 лет Бизнес, 10:00 В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать Политика, 10:00 Икс-фактор: Infiniti QX50 против Volvo XC60 Авто, 09:57 Фанаты «Спартака» предложили уйти с игр РПЛ из-за задержаний болельщиков Спорт, 09:54 «Я не спал трое суток, когда придумал BlaBlaCar» — цитаты о мире шеринга Экономика шеринга, 09:48  Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» публике Общество, 09:47 Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз Финансы, 09:44 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 09:32 Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Общество, 09:28 Потребительский экстремизм: как защититься компаниям Pro, 09:25
Финансы ,  
0 
Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз
Многие клиенты, столкнувшиеся с мошенниками, не сообщают об этом, рассказал менеджер банка. Злоумышленники освоили новые технологии и обзавелись консультантами
Фото: Владислав Шатило / РБК

С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации. Об этом сообщил управляющий директор — начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, передает «Коммерсантъ».

В 2017 году, по его словам, было 160 тыс. подобных жалоб от клиентов. Таким образом, число жалоб с тех пор выросло более чем в 15 раз. При этом «значительная доля» граждан не обращается в банк после того, как столкнулась с мошенниками, отметил Велигодский.

По словам представителя Сбербанка, за последние три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства» — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства) и вредоносное программное обеспечение.

Топ-менеджер также обратил внимание на изменившуюся технологию мошенничества. В 2019 году злоумышленники активно используют технологию подмены номеров, когда у клиента при звонке высвечивается номер банка. Помимо этого, мошенники начали пользоваться помощью персональных консультантов, которые анализируют методы борьбы банка с социальной инженерией. С начала года, по словам Велигодского, мошенники звонили с 170 тыс. уникальных номеров.

Финансы
Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

О том, что мошенники при звонках банковским клиентам используют технологии подмены номеров на телефоны реальных call-центров, ранее сообщал Центробанк. По данным регулятора, с сентября 2018 года по август 2019 года на блокировку было отправлено 4936 номеров, задействованных в мошеннических СМС-рассылках.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сбербанк, мошенничество, банковская карта
Материалы по теме
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Финансы
«Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи данных из банков
Финансы
СМИ узнали о новом способе мошенничества с банковскими картами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter