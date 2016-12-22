ЦБ заявил о переориентации кибермошенников на жертв помоложе

В ЦБ пояснили, что пенсионеры, которых кибермошенники раньше атаковали в первую очередь, научились давать «достойный отпор»

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Основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди, заявил на форуме Finopolis первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. По словам представителя ЦБ, пенсионеры научились уже распознавать мошенников и даже «давать им достойный отпор». В результате злоумышленники переключились на жертв помоложе.

«К сожалению, пошла другая волна. Под воздействием злоумышленников теперь оказались граждане, которые находятся в возрастной категории от 28 до 40 лет, потому что они совершенно по-другому относятся к информационным технологиям, они чересчур им доверяют», — сказал Сычев (цитата по ТАСС).

По его словам, в ближайшее время ЦБ намерен уделять больше внимания работе именно с этой категорией россиян.

«Плюс молодежь, которая еще больше доверяет информационным технологиям, не очень понимая, как они работают на самом деле, но понимая, что они без них жить не могут», — добавил представитель ЦБ.

По данным Генпрокуратуры, в первой половине 2018 года число мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа, выросло сразу в семь раз. По оценке премьер-министра России Дмитрия Медведева, потери граждан и компаний от кибератак в 2017 году составили около 600 млрд руб. По данным компании Group-IB, только финансовая сфера с июля 2017 года по июнь 2018 года потеряла 2,96 млрд руб.

По оценке Сбербанка, 10% киберпреступников в мире — несовершеннолетние, в возрасте 14–15 лет, а 90% киберпреступлений и хакерских атак совершаются молодыми людьми в возрасте до 20 лет.