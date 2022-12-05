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Глава «МегаФона» не увидел логики в отключении Apple оплаты по номеру Технологии и медиа, 09:30
Война санкций ,  
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Глава «МегаФона» не увидел логики в отключении Apple оплаты по номеру

Абоненты «МегаФона» с конца весны не могут оплачивать сервисы Apple со своего мобильного счета. Глава оператора заявил, что решение Apple связано только с эмоциями, а не санкциями в отношении акционера компании Алишера Усманова
Apple AAPL $147,45 +0,96% Купить
Хачатур Помбухчан
Хачатур Помбухчан (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Американская корпорация Apple ограничила возможность оплаты сервисов и приложений в App Store с мобильного счета для абонентов «МегаФона» летом 2022 года из-за «эмоционального» решения, сообщил в интервью РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Это было просто эмоциональное неверное решение, в начале лета такие решения многие западные компании принимали в отношении российских партнеров. Уверен, они осознают, что оно неверное. Мы с ними находимся в постоянном диалоге», — заявил Помбухчан. Он подчеркнул, что сам «МегаФон» не вводил никаких ограничений со своей стороны.

РБК направил запрос в Apple.

Проблемы с пополнением счета Apple ID и, соответственно, оплатой покупок в App Store и iTunes появились после начала специальной военной операции на Украине и приостановки работы в России платежных систем Visa и Mastercard, из-за чего платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать. С 24 марта Apple также прекратила принимать оплату с карт национальной платежной системы «Мир». Крупнейшие мобильные операторы в ответ начали промоутировать возможность пополнением счета Apple ID с мобильного счета.

Однако в середине мая пользователи стали сообщать о проблемах с перечислением средств со счетов «МегаФона», «Скартела» (оказывает услуги под брендом Yota, принадлежит «МегаФону»), а также «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). При этом у остальных операторов оплата по номеру телефона в сервисах Apple была доступна. Тогда представитель «МегаФона» подтвердил РБК, что такая проблема наблюдается. «Мы фиксируем обращения от пользователей о сложностях с прохождением оплаты. Со стороны «МегаФона» ограничений нет. Специалисты компании занимаются решением проблемы совместно с партнером», — говорил он. На момент написания заметки абоненты МТС и «ВымпелКома» могли оплачивать сервисы и приложения на устройствах Apple, а клиенты «МегаФона» и «Т2 РТК Холдинга» — нет, убедился корреспондент РБК.

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На вопрос, почему оплата сервисов Apple со счета мобильного телефона стала недоступной для абонентов «МегаФона», но сохраняется для клиентов других операторов, Хачатур Помбухчан в интервью РБК сказал, что в этом решении «нет логики». «МегаФон» не под санкциями, как, кстати, не под санкциями и все остальные бизнесы с участием нашего основного акционера [USM Group Алишера Усманова. — РБК]. Даже те, в которых он владеет долей более 50% — соответствующая лицензия была выпущена американским Минфином», — подчеркнул Помбухчан.

Какие санкции ввели против Усманова

После начала боевых действий на Украине Усманов попал под санкции Евросоюза. Ограничительные меры запрещают европейским компаниям и банкам любую экономическую активность с подсанкционным лицом, а также принадлежащими ему бизнесами. Это означает, что европейские компании не вправе ни поставлять товары (услуги) лицу, внесенному в санкционный список, ни закупать у него их. Усманов не согласился с таким решением и заявил о несправедливости включения в санкционные списки на основании «сфабрикованных и голословных обвинений». В начале марта Усманов был включен в санкционный список США из-за «поддержки президента [Владимира] Путина» в связи с операцией на Украине, сказано в документах на сайте Белого дома и Минфина. При этом, согласно американским санкциям, ограничительные меры в отношении подсанкционного лица действуют только в случае, если его формальное владение компанией составляет более 50% акций. Если же санкционное лицо формально владеет менее 50% акций компании, то ограничительные меры в США не должны распространяться. Усманов владеет 49% USM, которому, в свою очередь, принадлежат «МегаФон», а также «Металлоинвест». По версии Forbes, Усманов занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние оценивается в $11,5 млрд.

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