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Москва выделит почти ₽0,5 млрд на поддержку сервисов такси и каршеринга

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Господдержка малого и среднего бизнеса 2024
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В 2024 году на развитие московских сервисов каршеринга и такси столица выделит 450 млн руб., сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Деньги направят на обновление автопарка и покупку современных моделей авто.

По словам вице-мэра, столичные власти с 2012 года выделяют компаниям такси субсидии на компенсацию части затрат от покупки автомобилей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. «За 12 лет перевозчики получили 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. машин, — уточнил Ликсутов. — С 2018 года прямую финансовую поддержку от города получают и операторы сервисов аренды автомобилей. За эти шесть лет им выделили 1,2 млрд руб., на которые они закупили 54 тыс. новых машин». По его мнению, благодаря такой поддержке москвичи передвигаются на современных и надежных авто, что повышает безопасность поездок.

Субсидию от правительства города могут получить зарегистрированные в Москве юрлица или ИП, осуществляющие таксомоторные перевозки или предоставляющие услуги каршеринга. При этом у компании, не включенной в реестр иноагентов, экстремистов и лиц, распространяющих оружие массового поражения, должен быть заключен договор лизинга и (или) кредитный договор, а также отсутствовать задолженности по уплате платежей в бюджет и по кредитам.

Чтобы получить субсидию на покупку автомобиля для использования в такси или каршеринге, сам транспорт должен соответствовать нескольким критериям:

  • автомобиль не ниже экологического класса Евро-5, а его стоимость не превышает 5 млн руб.;
  • электромобиль стоимостью не более 10 млн руб.;
  • сборка автомобиля с ДВС должна быть осуществлена на территории России, а электромобиля — в Москве.

Кроме того, с даты изготовления машины для каршеринга должно пройти не более трех лет, а сам автомобиль должен быть интегрирован в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) и иметь цветографическую окраску, утвержденную столичным дептрансом.

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каршеринг сервис такси субсидии электромобили Москва Дептранс
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