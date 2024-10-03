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Минтранс объединит реестр «Такси» и систему розыска авто «Паутина»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минтранс России планирует объединить федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Такси» с системой розыска угнанных и скрывшихся с мест ДТП машин «Паутина», заявил замминистра транспорта Дмитрий Баканов на форуме «Такси-2024», передает корреспондент РБК.

По его словам, автоматизация передачи в МВД сведений из реестра позволит исключить для легальных такси случаи получения штрафов при передвижении по выделенным полосам для общественного транспорта.

Таксисты без лицензии не могут ездить по автобусной полосе, за это грозит штраф в 1,5 тыс. руб. Если выделенная полоса встречная, то размер штрафа достигнет 5 тыс. руб. Нарушителю также грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые требования к сфере такси — ФГИС «Такси». По новым правилам, для легальной работы водитель должен числиться в реестре перевозчиков и внести свое транспортное средство в реестр легковых такси, а также привести вид машины к принятому стандарту: белому кузову с желтой полосой.

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Минтранс таксист штрафы
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