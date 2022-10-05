Единый измеритель аудитории ТВ и Рунета стал полностью российским

Британский Kantar отказался от доли в российском едином измерителе теле- и интернет-аудитории Mediascope. В сентябре активы передали российскому менеджменту. Технологии Kantar показывали, какие каналы смотрят россияне

Фото: АГН «Москва»

Британская исследовательская группа Kantar вышла из состава акционеров компании Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России. Об этом РБК сообщил представитель Mediascope.

О намерении приостановить свои бизнес-операции в России Kantar уведомил Mediascope еще в марте 2022 года, пояснил представитель компании. Планы приостановки деятельности касались также бизнеса Kantar в сфере маркетинговых исследований — компаний Kantar Russia и ARMI Marketing (последнюю контролирует сеть Millward Brown).

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«В сентябре 2022 года была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал свои российские активы менеджменту Mediascope», — сообщили в Mediascope, отказавшись назвать условия сделки и точные сроки. Кто именно подразумевается под «менеджментом», в пресс-службе Mediascope уточнять отказались. Гендиректором Mediascope является Руслан Тагиев, в разговоре с РБК он также не стал раскрывать детали сделки. Сделка не касалась актива ARMI Marketing, добавил представитель Mediascope.

Чем известен Kantar Kantar — международная исследовательская группа, созданная в 1992 году. По собственным данным, компания работает на рынках более чем 90 стран, включая страны Северной Америки, Испанию, Францию, Италию, Китай и Бразилию. Раньше Kantar полностью принадлежал британскому рекламно-коммуникационному холдингу WPP. Однако на фоне ухудшения финансовых показателей летом 2019 года WPP продал 60% Kantar американскому инвестфонду Bain Capital. Компания была оценена в $4 млрд, доход WPP от продажи составил $3,1 млрд. Сам WPP еще в марте также объявил об уходе с российского рынка.

Как Kantar влиял на измерение телеаудитории в России

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Kantar Media был основным владельцем TNS Russia — предшественника Mediascope — до 2016 года. Однако летом 2016-ого Госдума одобрила поправки в законы о СМИ и рекламе, накладывавшие на рекламодателей обязанность иметь договор с единым телеизмерителем, выбранным Роскомнадзором. При этом заниматься измерениями телеаудитории в России по новому закону могут только те компании, в которых доля иностранного участия не превышает 20%. В результате Kantar был вынужден продать 80% TNS Russia дочерней компании государственного ВЦИОМ — «ВЦИОМ-Медиа», зарегистрированной в качестве отдельного юрлица незадолго до сделки. Сумма сделки, по информации СМИ, составляла 1,4 млрд руб. Для этого «ВЦИОМ-Медиа» даже проводила тендер на привлечение кредита.

Сохранив миноритарную долю в 20%, Kantar Media продолжал поддерживать проводимые в России исследования с точки зрения используемых технологий, исследовательских решений и консалтинга. Так, например, именно Kantar развивает технологию измерения аудитории ТВ с помощью пиплметров — специальных устройств, которые устанавливаются в домах и квартирах и измеряют, какие каналы и в какое время смотрят жильцы.

Mediascope в своей работе использует пиплметры с системой Audio Matching. По данной самой компании, сейчас в телеизмерениях участвует более 9 тыс. домохозяйств с учетом дач. Панель в городах с населением более 100 тыс. человек насчитывает более 6,7 тыс. домохозяйств, а панель в населенных пунктах размером менее 100 тыс. человек — порядка 2,3 тыс. Собранные на основе этих измерений данные экстраполируются либо на всех жителей крупных городов, либо на всю страну. Полученные рейтинги определяют популярность тех или иных каналов и передач, на их основе продается реклама.

На вопрос РБК о том, сможет ли Mediascope и дальше применять софт и технологии Kantar, в компании заверили, что изменение состава акционеров АО «Медиаскоп» «не оказал существенного влияния на работу компании». «С 2016 года значительная часть работ уже была локализована», — отметили в компании, добавив, что измеритель сохраняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами и продолжает реализовывать все свои проекты «в полном объеме». РБК направил запрос в головной офис Kantar.