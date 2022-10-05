Единый измеритель аудитории ТВ и Рунета стал полностью российским

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:06
МВД опубликовало коды автомобильных номеров для новых субъектов России Политика, 14:04
Яшин сообщил, что СК обвинил его в «неприязни к политической системе» Общество, 14:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:54
Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников Pro, 13:54
В Калуге средства на новогодние украшения направят мобилизованным Общество, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске Политика, 13:48
Как проходили съемки фильма «Вызов» на «Байконуре». Фоторепортаж Life, 13:46
Аксаков предложил привлекать к ответственности за криптоплатежи в России Крипто, 13:43
Песков назвал обязательным участие России в проверке ЧП на газопроводах Политика, 13:37
Российских боксеров допустили на международные соревнования Спорт, 13:36
Индекс Мосбиржи скорректировался после падения ниже 2000 пунктов Инвестиции, 13:31
РФС назвал место проведения финала Кубка России Спорт, 13:28
Технологии и медиа ,  
0 

Единый измеритель аудитории ТВ и Рунета стал полностью российским

Единый измеритель теле- и интернет-аудитории Mediascope стал полностью российским
Британский Kantar отказался от доли в российском едином измерителе теле- и интернет-аудитории Mediascope. В сентябре активы передали российскому менеджменту. Технологии Kantar показывали, какие каналы смотрят россияне
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Британская исследовательская группа Kantar вышла из состава акционеров компании Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России. Об этом РБК сообщил представитель Mediascope.

О намерении приостановить свои бизнес-операции в России Kantar уведомил Mediascope еще в марте 2022 года, пояснил представитель компании. Планы приостановки деятельности касались также бизнеса Kantar в сфере маркетинговых исследований — компаний Kantar Russia и ARMI Marketing (последнюю контролирует сеть Millward Brown).

30 сентября Великобритания официально запретила России получать услуги своих рекламных и IT-компаний.

«В сентябре 2022 года была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал свои российские активы менеджменту Mediascope», — сообщили в Mediascope, отказавшись назвать условия сделки и точные сроки. Кто именно подразумевается под «менеджментом», в пресс-службе Mediascope уточнять отказались. Гендиректором Mediascope является Руслан Тагиев, в разговоре с РБК он также не стал раскрывать детали сделки. Сделка не касалась актива ARMI Marketing, добавил представитель Mediascope.

Чем известен Kantar

Kantar — международная исследовательская группа, созданная в 1992 году. По собственным данным, компания работает на рынках более чем 90 стран, включая страны Северной Америки, Испанию, Францию, Италию, Китай и Бразилию. Раньше Kantar полностью принадлежал британскому рекламно-коммуникационному холдингу WPP. Однако на фоне ухудшения финансовых показателей летом 2019 года WPP продал 60% Kantar американскому инвестфонду Bain Capital. Компания была оценена в $4 млрд, доход WPP от продажи составил $3,1 млрд. Сам WPP еще в марте также объявил об уходе с российского рынка.

Mediascope оценил изменение аудитории телеканалов после 24 февраля
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

Как Kantar влиял на измерение телеаудитории в России

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ
Статьи
Pro
Фото: Stefan Postles / Getty Images Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны
Статьи
Pro
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки
Статьи
Pro
Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников
Инструкции
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос
Статьи

Kantar Media был основным владельцем TNS Russia — предшественника Mediascope — до 2016 года. Однако летом 2016-ого Госдума одобрила поправки в законы о СМИ и рекламе, накладывавшие на рекламодателей обязанность иметь договор с единым телеизмерителем, выбранным Роскомнадзором. При этом заниматься измерениями телеаудитории в России по новому закону могут только те компании, в которых доля иностранного участия не превышает 20%. В результате Kantar был вынужден продать 80% TNS Russia дочерней компании государственного ВЦИОМ — «ВЦИОМ-Медиа», зарегистрированной в качестве отдельного юрлица незадолго до сделки. Сумма сделки, по информации СМИ, составляла 1,4 млрд руб. Для этого «ВЦИОМ-Медиа» даже проводила тендер на привлечение кредита.

Сохранив миноритарную долю в 20%, Kantar Media продолжал поддерживать проводимые в России исследования с точки зрения используемых технологий, исследовательских решений и консалтинга. Так, например, именно Kantar развивает технологию измерения аудитории ТВ с помощью пиплметров — специальных устройств, которые устанавливаются в домах и квартирах и измеряют, какие каналы и в какое время смотрят жильцы.

Роскомнадзор назначил Mediascope единым измерителем интернет-аудитории
Технологии и медиа

Mediascope в своей работе использует пиплметры с системой Audio Matching. По данной самой компании, сейчас в телеизмерениях участвует более 9 тыс. домохозяйств с учетом дач. Панель в городах с населением более 100 тыс. человек насчитывает более 6,7 тыс. домохозяйств, а панель в населенных пунктах размером менее 100 тыс. человек — порядка 2,3 тыс. Собранные на основе этих измерений данные экстраполируются либо на всех жителей крупных городов, либо на всю страну. Полученные рейтинги определяют популярность тех или иных каналов и передач, на их основе продается реклама.

На вопрос РБК о том, сможет ли Mediascope и дальше применять софт и технологии Kantar, в компании заверили, что изменение состава акционеров АО «Медиаскоп» «не оказал существенного влияния на работу компании». «С 2016 года значительная часть работ уже была локализована», — отметили в компании, добавив, что измеритель сохраняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами и продолжает реализовывать все свои проекты «в полном объеме». РБК направил запрос в головной офис Kantar.

Кто и почему критиковал Mediascope

Недовольство технологиями измерения Mediascope, в том числе пиплметрами, неоднократно выражал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. В 2005 году вещатель даже отказывался от услуг измерителя.

В 2017 году сотрудничество возобновилось, но даже после этого Эрнст называл методику измерения с помощью пиплметров устаревшей, поясняя, что система «измеряет только сегмент аудитории в основном пожилой, малоподвижной и не очень состоятельной». В 2020 году гендиректор «Первого канала» заявил, что анализировать аудиторию на основании этих данных «так же опасно, как летчику пилотировать самолет по сломанным приборам». По словам Эрнста, «мало кто представляет», что доли и рейтинги больших каналов в городах с миллионным населением «часто распределяются на основании данных порядка 30 таких коробочек, так что победу того или иного канала явно определяет бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора».

Об отказе ставить счетчики Mediascope на свои сайты заявлял и «Яндекс» после того, как Роскомнадзор назначил компанию единым измерителем аудитории Рунета. Представитель «Яндекса» тогда заявил РБК, что компания сама будет «передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок». Такой подход, как объясняли в «Яндексе», «позволяет соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Mediascope санкции телеизмерения телевидение Интернет
Материалы по теме
Mediascope оценил изменение аудитории телеканалов после 24 февраля
Технологии и медиа
Роскомнадзор назначил Mediascope единым измерителем интернет-аудитории
Технологии и медиа
Mediascope подсчитал время россиян на Instagram после блокировки
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter