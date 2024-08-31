В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»

Функция «Найти людей рядом» перестала работать в Telegram. Она помогала пользователям быстро обмениваться контактами и искать людей, находящихся рядом с пользователем

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В мессенджере Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом», убедился корреспондент РБК.

С помощью этой функции можно было найти пользователей, находящихся неподалеку, и быстро обменяться контактами. Теперь мессенджер ведет поиск аккаунтов, но никого не показывает.

РБК обратился за комментарием в Telegram.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Баку. В его деле оказалось 12 обвинений, в том числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, перевозке, сбыте или передаче наркотических средств, а также использование криптовалютных инструментов.

Команда Telegram заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждения об ответственности за злоупотребления абсурдны. Адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински назвал «совершенно абсурдными» вменяемые ему преступления. Дурова отпустили под залог в €5 млн, запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.

Основатель Telegram покинул Россию в 2014 году. У него также есть гражданства Франции, ОАЭ, Сент-Китса и Невиса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Дурова «ни в коем случае не политическое». Посольство России во Франции обвинило французские власти в «уклонении от взаимодействия», дипмиссия запросила доступ к бизнесмену и потребовала «обеспечить защиту его прав».