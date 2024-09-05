YouTube прекратит рекомендовать детям видео, навязывающее идеалы красоты
YouTube перестанет рекомендовать подросткам видеоролики, которые идеализируют определенные идеалы красоты или телосложение людей, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании.
В YouTube отметили, что такой контент в целом не нарушает правил платформы, но его просмотр может повлиять на психику некоторых пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Видеохостинг по-прежнему позволит подросткам просматривать любой контент, но алгоритмы не будут загонять молодых пользователей в так называемые кроличьи норы, то есть не будут предлагать им схожие видео по данной тематике.
Как уточнили в YouTube, соответствующее решение принято по итогам совещания консультативного комитета по делам молодежи и семей, на котором было заявлено, что определенные категории, которые могут быть «безобидными» в виде отдельного видео, способны стать «проблемными» при многократном просмотре.
«По мере того как подросток формирует свои представления о том, кто он, и устанавливает для себя собственные стандарты, постоянное потребление контента с идеализированными стандартами, который начинает формировать нереалистичные внутренние стандарты, может привести к формированию у некоторых людей негативных убеждений о себе», — прокомментировал решение руководитель отдела здравоохранения YouTube Гарт Грэм.
Новые правила, действующие теперь по всему миру, распространяются на контент, который: идеализирует одни физические черты по сравнению с другими — например, продвигает бьюти-процедуры, позволяющие сделать нос тоньше; идеализирует физическую форму или вес тела — например, предлагает программы упражнений, которые поощряют стремление к определенному внешнему виду; поощряет социальную агрессию — например, физическое запугивание.
Российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube в начале августа. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. Схожим образом ситуацию прокомментировали в Роскомнадзоре. «Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — говорится в заявлении ведомства.
Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube.
По данным Mediascope, с начала мая до конца июля российские пользователи в среднем проводили на YouTube не меньше 111 минут в день. С 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа постоянные пользователи из России тратили на сервис примерно 91–92 минуты ежедневно. Показатели стали снижаться с начала замедления, отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.
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