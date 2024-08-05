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В России «исправили» аниме, прошедшее цензуру в Китае

В России исправили прошедшее цензуру в Китае аниме «Благословение небожителей»
Правообладатель загрузил в сервис обновленную версию «Благословения небожителей». Сериал удалили с Rutube и «Кинопоиска» по требованию Роскомнадзора. Хронометраж отдельных серий сократили до десяти минут
Кадр из мультфильма &laquo;Благословение небожителей&raquo;
Кадр из мультфильма «Благословение небожителей» (Фото: Bilibili)

Китайское аниме «Благословение небожителей» после удаления с изменениями вернули на «Кинопоиск», сообщили РБК в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

«Сейчас на «Кинопоиске», как и на других онлайн-кинотеатрах, в мультсериале «Благословение небожителей» есть ряд изменений. Изменения внес сам правообладатель, после чего загрузил новую версию на все онлайн-платформы, где он представлен. Мы предоставляем доступ только к той версии контента, которую передает нам правообладатель, и сами не вносим изменения в контент», — рассказали в онлайн-кинотеатре.

«Благословение небожителей» — это дунхуа (китайская анимация) по серии фэнтези-романов писательницы Мосян Тунсю, состоящая из двух сезонов. Главный герой — наследный принц государства Сяньлэ Се Лянь, который спустился с небес из-за конфликта с небожителями и на земле встретился с опасным демоном Хуа Чэном, который неожиданно решил помочь ему в борьбе со злыми духами.

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Фото:Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

На «Кинопоиске» дунхуа появилось в октябре прошлого года. Студия-правообладатель «Благословения небожителей» DEEP в начале мая сообщила, что анимация исчезла с платформы, а также Rutube по требованию Роскомнадзора.

2 августа студия объявила, что «к просмотру будет доступна обновленная версия, соответствующая всем требованиям» РКН.

В дунхуа теперь есть серии, которые длятся гораздо короче остальных: например, если первые четыре серии первого сезона идут по 20–30 минут, то пятая — десять, есть и другие «укороченные» серии.

В декабре 2022 года в России вступил в силу закон, запрещающий пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста, а не только среди детей, как было предусмотрено ранее. Он предполагает штрафы до 5 млн руб. для юридических лиц за это нарушение.

После этого издательство «Комильфо», которое издает «Благословение небожителей», было вынуждено изменить обложку четвертого тома новеллы. В компании заявили, что она не прошла экспертизу и нарушает законодательство о пропаганде ЛГБТ (Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его).

К марту шестая и заключительная часть серии «Благословение небожителей» стала самой продаваемой в России книгой с начала 2024 года, по данным сети «Читай-город». По данным издательства «Эксмо» (обладает эксклюзивными правами на все произведения Мосян Тунсю в России), в январе—феврале 2024 года в стране было продано 117 тыс. экземпляров ее книг. Мосян Тунсю также назвали самым популярным китайским автором в Wildberries.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кинопоиск аниме цензура Китай ЛГБТ
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