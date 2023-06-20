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NYT узнала о слежке мексиканца за выдавшим Чапман разведчиком в США

NYT: мексиканец Кабрера-Фуэнтес следил за выдавшим Чапман экс-разведчиком Потеевым в США
NYT пишет, что Россия в 2020 году привлекла мексиканского ученого к слежке за экс-полковником СВР Александром Потеевым. Неудавшаяся попытка покушения на бывшего разведчика стала поводом для высылки десяти российских дипломатов
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В 2020 году российские спецслужбы готовили покушение на экс-полковника Службы внешней разведки (СВР) Александра Потеева, который бежал в США и передал Вашингтону сведения о сети российских разведчиков-нелегалов, сообщает The New York Times. Газета ссылается на трех бывших американских чиновников и книгу «Шпионы: Эпичная разведывательная война между Востоком и Западом» Колдера Уолтона, которая выйдет позже в июне.

По данным газеты, к слежке за Потеевым российская сторона привлекла мексиканского ученого Гектора Алехандро Кабрера-Фуэнтеса, работавшего в Казани. У него было две жены: россиянка, живущая в Германии, и еще одна в Мексике. Россиянка с двумя дочерьми на какое-то время приезжала на родину, но в 2019 году ей не позволили выехать из страны, когда она пыталась вернуться в Германию. В мае того же года, когда в Россию приехал сам Фуэнтес, с ученым связался некий российский чиновник и намекнул, что может помочь с выездом жены. Взамен он потребовал от Фуэнтеса снять квартиру недалеко от Майами-Бич, где жил Александр Потеев, найти автомобиль экс-полковника СВР и передать данные о машине (номерной знак и местонахождение) российской стороне.

Фуэнтес провалил задание, его заметила охрана, пишет NYT. Когда жена ученого попыталась сфотографировать машину Потеева, охранники попросили супругов покинуть территорию, инцидент записала наружная камера видеонаблюдения. Два дня спустя при попытке вылететь в Мексику ученого задержали американские пограничники; после ареста он рассказал о полученном задании (в сообщении Минюста США от февраля 2022 года говорилось, что Фуэнтес действовал по заданию российских властей при слежке за гражданином США; имени Потеева ведомство не называло).

По данным NYT, именно этот случай стал поводом для высылки из США десяти российских дипломатов в апреле 2021 года; в Вашингтоне их назвали представителями российских спецслужб. Президент Джо Байден, объявляя об этом решении, заявил: «Мы не можем позволить иностранному государству безнаказанно вмешиваться в наш демократический процесс». Москва назвала действия Вашингтона враждебными и в ответ выслала десять американских дипломатов. NYT пишет, что в их числе был «начальник резидентуры ЦРУ» в Москве.

Александр Потеев проработал в СВР около десяти лет, в 2000 году он был назначен заместителем начальника отдела управления «С», отвечающего за работу разведчиков-нелегалов в США. В 2010 году он передал Вашингтону сведения о десяти агентах СВР, долгое время живших в Соединенных Штатах (наиболее известна Анна Чапман); они признали вину и были высланы на родину в обмен на четырех россиян, обвиненных в госизмене в пользу США и Британии (среди них был Сергей Скрипаль).

Потеев после этого бежал в Соединенные Штаты. В России его заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за госизмену. В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что экс-разведчик, «по некоторым данным», умер в США, но позже эти сведения были опровергнуты. В 2018-м депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что Россия должна добиться экстрадиции Потеева. Британские власти обвиняют Лугового в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, депутат это отрицает.

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Российские власти также отрицают причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Глава СВР Александр Нарышкин заявлял, что ликвидация перебежчиков противоречит российским представлениям «о заслуженном предателями возмездии». По мнению Нарышкина, самое лучшее наказание для них — «доживать дни с неподъемным грузом на совести».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Потеев СВР Служба внешней разведки разведчик шпионаж покушение Анна Чапман высылка дипломатов
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