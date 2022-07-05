Агрегатор такси «Максим» пожаловался Минцифры на RuStore

Сервис такси «Максим» пожаловался Минцифры, что более месяца не может разместить приложение в отечественном магазине RuStore. В VK объясняют это особенностями приложения, а также тем, что площадка только запустилась

Фото: Александр Земляниченко / AP

Агрегатор такси «Максим» не смог загрузить собственное клиентское приложение «maxim — заказ такси, доставка» в магазин приложений RuStore из-за «необоснованных» требований, технических неполадок, а также длительности решения проблемы со стороны разработчиков, следует из письма Максима Шушарина, директора ООО «Управление регионами» (управляющая компания сервиса), отправленного в понедельник, 4 июля, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель «Максим».

Как утверждается в письме, сервис более месяца пытался зарегистрироваться в RuStore, но так и не смог, тогда как зарегистрироваться в другом российском магазине NashStore «получилось за один рабочий день, в Google Play процедура заняла менее часа». Также представитель «Максим» считает необоснованным требование о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителей. С его точки зрения, такая система применяется преимущественно для работы в госсистемах и усложняет процесс регистрации в RuStore. В частности, «Максим» из-за технической ошибки компании, занимающейся созданием и проверкой электронной подписи «Крипто Про Сервис», не мог подать заявление на регистрацию в RuStore в течение двух недель, говорится в письме.

Также к временным затратам привело требование создать дополнительный VK ID (единый аккаунт для входа в сервисы VK) физического лица и то, что техническая поддержка RuStore по последним вопросам не отвечает с 30 июня, рассказал представитель «Максим».

Представитель Минцифры подтвердил получение письма. Он отметил, что магазин не является государственным, это «инициатива российских бигтехкомпаний», которая «находится в их совместном управлении». «Вопрос формы реализации, прибыли — решение компаний. По данным VK, который осуществляет функцию оператора магазина-приложений, с момента запуска бета-версии RuStore не было получено ни одной жалобы от разработчиков или пользователей на работу магазина», — сказал представитель Минцифры.

Что такое RuStore О запуске российского магазина приложений RuStore Минцифры и VK вместе с другими компаниями Рунета заявили в середине мая, а бета-версия маркетплейса заработала 25 мая. Площадка создавалась в ответ на то, что после начала специальной военной операции на Украине Google Play и App Store заблокировали некоторые приложения российских компаний, попавших под санкции, а также ограничили возможность российским пользователям расплачиваться банковскими картами в этих магазинах приложений. Точный объем инвестиций в RuStore не назывался. При этом глава VK Владимир Кириенко и Максут Шадаев говорили, что государство не будет заставлять разработчиков переходить в RuStore из других магазинов. Сам RuStore доступен только пользователям платформы Android, iOS не позволяет загружать магазины сторонних разработчиков. На момент запуска маркетплейса пользователям было доступно более 100 приложений, в том числе сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги» и т.д. Сейчас их количество увеличилось до 900.

Есть ли проблема

Представитель VK говорит, что RuStore пока «работает в бета-версии, платформа находится в процессе постоянной отладки, доработки функциональности и запуска новых сервисов». Он заверил, что «в ближайшее время» приложение «Максим» появится в магазине, а задержка связана с «техническими особенностями приложения». Какими — он не уточнил. «Команда RuStore активно работает над тем, чтобы доступ к магазину был максимально простым и удобным как для разработчиков, так и для пользователей. Если у разработчиков появляются вопросы, мы стараемся в максимально короткие сроки помочь с размещением приложения», — утверждают в VK.

По словам одного из источников РБК на ИТ-рынке, первоначальное наполнение RuStore проводилось по упрощенной схеме — выбранные маркетом компании передавали поддержке сведения, которые та вносила сама. «Компании, которые пришли позднее, вынуждены самостоятельно регистрироваться, поэтому столкнулись с такими проблемами», — говорит он. Представитель VK подтвердил, что так как «RuStore — совместная инициатива «Яндекса», «Сбера», «Лаборатории Касперского» и др., то первыми были загружены приложения тех игроков, которые участвовали в разработке маркетплейса, «а также были самыми востребованными среди пользователей». Далее доступ был открыт для широкого сообщества разработчиков.

Представители «большой четверки» операторов связи говорят, что не заметили проблем при загрузке приложений в RuStore. По словам представителя МТС, в среднем на добавление приложения в магазин ушло 15 минут. В «МегаФоне» сказали, что им потребовались не более суток. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) уточнил, что приложение их компании было выложено в рамках пилотного проекта, поэтому процесс загрузки «был полностью на стороне RuStore».

Представитель Wildberries также не слышал о сложностях с загрузкой приложения в RuStore, однако компания не добавляла его самостоятельно, а просто передала информацию разработчикам магазина. Представитель «Почты России» оценил опыт взаимодействия с RuStore как «позитивный». По его словам, публикация приложения «не составляет труда», а одобрение заявки заняло меньше двух дней, сама загрузка и появление приложения в маркете — порядка часа.

Еще один источник на ИТ-рынке, чья компания загрузила приложение в RuStore, обратил внимание на то, что магазин «еще не доработан и в него нужно вносить много изменений». На этапе добавления приложения ИТ-компания столкнулась с некоторыми проблемами, которые осложняют использование маркетплейса — например, на первом этапе отсутствовала «админка» для загрузки, все происходило вручную, что предполагает наличие «человеческого фактора», рассказал собеседник.

Параллельно 9 мая был запущен другой российский магазин приложений — NashStore, его разработчиком выступила АНО «Цифровые платформы». Он также доступен только для пользователей Android. Сейчас, по утверждению представителя NashStore, в магазине 2,4 тыс. приложений, в том числе сервисы зарубежных разработчиков. В частности, в конце июня там появилось приложение соцсети коротких видео Likee, созданной в Сингапуре, а также проигрыватель музыки Folder Player из США.