Агрегатор такси «Максим» пожаловался Минцифры на RuStore
Агрегатор такси «Максим» не смог загрузить собственное клиентское приложение «maxim — заказ такси, доставка» в магазин приложений RuStore из-за «необоснованных» требований, технических неполадок, а также длительности решения проблемы со стороны разработчиков, следует из письма Максима Шушарина, директора ООО «Управление регионами» (управляющая компания сервиса), отправленного в понедельник, 4 июля, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель «Максим».
Как утверждается в письме, сервис более месяца пытался зарегистрироваться в RuStore, но так и не смог, тогда как зарегистрироваться в другом российском магазине NashStore «получилось за один рабочий день, в Google Play процедура заняла менее часа». Также представитель «Максим» считает необоснованным требование о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителей. С его точки зрения, такая система применяется преимущественно для работы в госсистемах и усложняет процесс регистрации в RuStore. В частности, «Максим» из-за технической ошибки компании, занимающейся созданием и проверкой электронной подписи «Крипто Про Сервис», не мог подать заявление на регистрацию в RuStore в течение двух недель, говорится в письме.
Также к временным затратам привело требование создать дополнительный VK ID (единый аккаунт для входа в сервисы VK) физического лица и то, что техническая поддержка RuStore по последним вопросам не отвечает с 30 июня, рассказал представитель «Максим».
Представитель Минцифры подтвердил получение письма. Он отметил, что магазин не является государственным, это «инициатива российских бигтехкомпаний», которая «находится в их совместном управлении». «Вопрос формы реализации, прибыли — решение компаний. По данным VK, который осуществляет функцию оператора магазина-приложений, с момента запуска бета-версии RuStore не было получено ни одной жалобы от разработчиков или пользователей на работу магазина», — сказал представитель Минцифры.
Что такое RuStore
О запуске российского магазина приложений RuStore Минцифры и VK вместе с другими компаниями Рунета заявили в середине мая, а бета-версия маркетплейса заработала 25 мая. Площадка создавалась в ответ на то, что после начала специальной военной операции на Украине Google Play и App Store заблокировали некоторые приложения российских компаний, попавших под санкции,
Сам RuStore доступен только пользователям платформы Android, iOS не позволяет загружать магазины сторонних разработчиков. На момент запуска маркетплейса пользователям было доступно более 100 приложений, в том числе сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги» и т.д. Сейчас их количество увеличилось до 900.
Есть ли проблема
Представитель VK говорит, что RuStore пока «работает в бета-версии, платформа находится в процессе постоянной отладки, доработки функциональности и запуска новых сервисов». Он заверил, что «в ближайшее время» приложение «Максим» появится в магазине, а задержка связана с «техническими особенностями приложения». Какими — он не уточнил. «Команда RuStore активно работает над тем, чтобы доступ к магазину был максимально простым и удобным как для разработчиков, так и для пользователей. Если у разработчиков появляются вопросы, мы стараемся в максимально короткие сроки помочь с размещением приложения», — утверждают в VK.
По словам одного из источников РБК на ИТ-рынке, первоначальное наполнение RuStore проводилось по упрощенной схеме — выбранные маркетом компании передавали поддержке сведения, которые та вносила сама. «Компании, которые пришли позднее, вынуждены самостоятельно регистрироваться, поэтому столкнулись с такими проблемами», — говорит он. Представитель VK подтвердил, что так как «RuStore — совместная инициатива «Яндекса», «Сбера», «Лаборатории Касперского» и др., то первыми были загружены приложения тех игроков, которые участвовали в разработке маркетплейса, «а также были самыми востребованными среди пользователей». Далее доступ был открыт для широкого сообщества разработчиков.
Представители «большой четверки» операторов связи говорят, что не заметили проблем при загрузке приложений в RuStore. По словам представителя МТС, в среднем на добавление приложения в магазин ушло 15 минут. В «МегаФоне» сказали, что им потребовались не более суток. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) уточнил, что приложение их компании было выложено в рамках пилотного проекта, поэтому процесс загрузки «был полностью на стороне RuStore».
Представитель Wildberries также не слышал о сложностях с загрузкой приложения в RuStore, однако компания не добавляла его самостоятельно, а просто передала информацию разработчикам магазина. Представитель «Почты России» оценил опыт взаимодействия с RuStore как «позитивный». По его словам, публикация приложения «не составляет труда», а одобрение заявки заняло меньше двух дней, сама загрузка и появление приложения в маркете — порядка часа.
Еще один источник на ИТ-рынке, чья компания загрузила приложение в RuStore, обратил внимание на то, что магазин «еще не доработан и в него нужно вносить много изменений». На этапе добавления приложения ИТ-компания столкнулась с некоторыми проблемами, которые осложняют использование маркетплейса — например, на первом этапе отсутствовала «админка» для загрузки, все происходило вручную, что предполагает наличие «человеческого фактора», рассказал собеседник.
Параллельно 9 мая был запущен другой российский магазин приложений — NashStore, его разработчиком выступила АНО «Цифровые платформы». Он также доступен только для пользователей Android. Сейчас, по утверждению представителя NashStore, в магазине 2,4 тыс. приложений, в том числе сервисы зарубежных разработчиков. В частности, в конце июня там появилось приложение соцсети коротких видео Likee, созданной в Сингапуре, а также проигрыватель музыки Folder Player из США.