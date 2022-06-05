Китай запустил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами
Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту к Национальной космической станции КНР, сообщает Xinhua.
На орбиту корабль вышел с помощью ракеты-носителя Long March-2 F.
Планируется, что тайконавты проведут на китайской орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев. Они должны будут завершить ее строительство, а также подготовить все к присоединению к имеющемуся одному модулю «Тяньхэ» еще двух — «Вэньтян» и «Мэнтян». В этом тайконавтам будет помогать наземная команда.
Модуль «Тяньхэ» был запущен в апреле 2021 года, «Вэнтян» планируется запустить в июле, «Мэнтян» — в октябре.
Командиром экипажа, отправившегося на орбитальную станцию в воскресенье, стал Чен Дун, участвовавший в пилотируемом полете «Шэньчжоу-11». В команду также вошли тайконавты Лю Ян и Цай Цзючжэ. Ян стала первой женщиной-тайконавтом, приняв участие в полете «Шэньчжоу-9». Цзючжэ отправился в космос впервые. Xihua пишет, что они работают и тренируются вместе в течение 12 лет.
Предыдущая миссия — «Шэньчжоу-13» — стартовала в середине октября 2021 года и благополучно вернулась на Землю в апреле. Тайконавты тогда провели в космосе ровно шесть месяцев.