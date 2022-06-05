Китай запустил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами

Они должны будут подготовить имеющийся модуль «Тяньхэ» к присоединению еще двух. Новые модули планируется запустить в июле и октябре

Фото: Li Gang / Xinhua / Global Look Press

Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту к Национальной космической станции КНР, сообщает Xinhua.

На орбиту корабль вышел с помощью ракеты-носителя Long March-2 F.

Планируется, что тайконавты проведут на китайской орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев. Они должны будут завершить ее строительство, а также подготовить все к присоединению к имеющемуся одному модулю «Тяньхэ» еще двух — «Вэньтян» и «Мэнтян». В этом тайконавтам будет помогать наземная команда.

Модуль «Тяньхэ» был запущен в апреле 2021 года, «Вэнтян» планируется запустить в июле, «Мэнтян» — в октябре.

Командиром экипажа, отправившегося на орбитальную станцию в воскресенье, стал Чен Дун, участвовавший в пилотируемом полете «Шэньчжоу-11». В команду также вошли тайконавты Лю Ян и Цай Цзючжэ. Ян стала первой женщиной-тайконавтом, приняв участие в полете «Шэньчжоу-9». Цзючжэ отправился в космос впервые. Xihua пишет, что они работают и тренируются вместе в течение 12 лет.

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Предыдущая миссия — «Шэньчжоу-13» — стартовала в середине октября 2021 года и благополучно вернулась на Землю в апреле. Тайконавты тогда провели в космосе ровно шесть месяцев.