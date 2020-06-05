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СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением

По данным Wired, более 50 сотрудников компании в Польше и Португалии вынудили написать заявление об уходе по соглашению сторон, пригрозив увольнением. Юридических оснований на это не было, считают бывшие работники
Фото: Elise Amendola / AP
Фото: Elise Amendola / AP

Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты. Об этом сообщает Wired со ссылкой на самих сотрудников.

По словам одной из них, сотрудницы службы поддержки в Кракове, ей предложили подписать одно из двух заявлений: об увольнении за плохую работу, либо об увольнении по соглашению сторон. Во втором случае ей полагались небольшие отступные.

При этом, рассказала собеседница Wired, еще за две недели до этого руководство говорило ей, что довольно ее работой, и увольнение ей не грозит. Она утверждает, что на принятие решения ей дали 30 минут. В итоге женщина выбрала увольнение по соглашению сторон, чтобы не навредить карьере.

По данным Wired, всего из компании из-за давления были вынуждены уйти более чем 50 сотрудников Revolut из Польши и Португалии., юридических оснований на это не было. Один из уволенных в мае рассказал изданию, что двоих его коллег оповестили о сокращениях за два часа до начала смены. По словам собеседников издания, до этого компания предложила сотрудникам добровольно обменять часть зарплаты на акции.

Финтех-стартап Revolut планирует запустить сервис в России
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Николай Сторонский

В Revolut заявили Wired, что «небольшое количество сотрудников» покинули стартап из-за неудовлетворительных результатов. При этом руководство и менеджер по персоналу сообщили им о причинах увольнения в устной и письменной форме, утверждает представитель компании.

Офис Revolut в Кракове — самое крупное подразделение компании, там работает больше сотрудников, чем в штаб-квартире в Лондоне, отмечает издание. Для обслуживания клиентов на нескольких языках Revolut нанимает людей со всего мира и оформляет им вид на жительство. До перехода на удаленку из-за пандемии коронавируса в краковском офисе работали сотрудники из Италии, Чили и Индии, пишет Wired. Сейчас некоторые из них остались в чужой стране без работы и медицинской страховки.

В начале мая стало известно, что Revolut решил сократить около 60 сотрудников на фоне пандемии. Wired отмечает, что те 50 человек, о которых пишет издание, в их число не вошли.

Revolut была основана в 2015 году в Великобритании бывшими сотрудниками инвестбанков — россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Основные продукты, которые предоставляет сервис, — приложение и карта, позволяющие экономить на валютных платежах. По данным Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, в феврале журнал оценил его состояние в $1,65 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: стартап, массовые увольнения
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