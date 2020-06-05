СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением

По данным Wired, более 50 сотрудников компании в Польше и Португалии вынудили написать заявление об уходе по соглашению сторон, пригрозив увольнением. Юридических оснований на это не было, считают бывшие работники

Фото: Elise Amendola / AP

Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты. Об этом сообщает Wired со ссылкой на самих сотрудников.

По словам одной из них, сотрудницы службы поддержки в Кракове, ей предложили подписать одно из двух заявлений: об увольнении за плохую работу, либо об увольнении по соглашению сторон. Во втором случае ей полагались небольшие отступные.

При этом, рассказала собеседница Wired, еще за две недели до этого руководство говорило ей, что довольно ее работой, и увольнение ей не грозит. Она утверждает, что на принятие решения ей дали 30 минут. В итоге женщина выбрала увольнение по соглашению сторон, чтобы не навредить карьере.

По данным Wired, всего из компании из-за давления были вынуждены уйти более чем 50 сотрудников Revolut из Польши и Португалии., юридических оснований на это не было. Один из уволенных в мае рассказал изданию, что двоих его коллег оповестили о сокращениях за два часа до начала смены. По словам собеседников издания, до этого компания предложила сотрудникам добровольно обменять часть зарплаты на акции.