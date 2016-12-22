Финтех-стартап Revolut планирует запустить сервис в России

В 2016 году компанию Revolut номинировали на премию РБК в категории «Стартап года» за создание проекта, позволяющего сэкономить деньги на валютных платежах

Николай Сторонский (Фото: Анастасия Тихонова для РБК)

Сейчас, пока основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков критикует финтех-стартап за отсутствие инноваций, Revolut становится «единорогом» (быстрорастущая компания, чья капитализация превысила $1 млрд менее чем за три года с момента основания) и запускает международную экспансию: в 2019 году компания планирует выйти на российский рынок, а также на рынки Азии, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Revolut была основана в 2015 году в Великобритании бывшими сотрудниками инвестбанков — россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Основные продукты, которые предоставляет сервис, — приложение и карта, позволяющие экономить на валютных платежах. Карта привязана к 26 счетам — в евро, долларах и других валютах. Если операция по карте идет в одной из валют, средства списываются с соответствующего счета, если денег в этой валюте на счете не хватает, конвертация происходит по межбанковскому курсу на момент операции, который выгоднее курса платежных систем или розничного банка. «Каждый раз, когда вы едете за рубеж и платите своей банковской картой, вы теряете деньги — примерно €30–40 в зависимости от банка на каждые €500. Мы предлагаем эти €30–40 сэкономить», — объяснял основатель и главный исполнительный директор финтех-стартапа Николай Сторонский миссию стартапа в интервью РБК в марте 2016 года.

Стартап для экспатов и путешественников

Сторонский придумал Revolut, когда искал варианты самореализации за пределами традиционной банковской сферы. В 2006 году он, студент Российской экономической школы и Москов­ского физико-технического института (МФТИ), приехал в Лондон на стажировку в Lehman Brothers, от которой затем получил предложение о работе.

Кризис 2008 года и банкротство Lehman Brothers не разрушили его карьеру — команду, в которой работал Сторонский, перекупил банк Сredit Suisse. Но в какой-то момент Николай решил, что его карьера трейдера уже состоялась, а перспектив для банковской индустрии в целом он не видит. И Сторонский решил, что нужно делать собственный стартап.

В 2013 году трейдер уволился из Сredit Suisse и начал проверять жизнеспособность своих бизнес-идей. Думал о краткосрочном кредитовании с прицелом на Россию, но быстро понял, что заемщики могут и не вернуть деньги, потому что инструментов заставить их отдать долг нет. Остановился на второй идее — мультивалютной карте.

Банки и другие партнеры в эту идею поверили далеко не сразу: до того как Revolut заинтересовался первый банк, Сторонский получил около 15 отказов. За ним тогда не было ни продукта, ни команды. Заключение контрактов с банками, процессингами, фабрикой, которая производит карты, — все это заняло полгода.

Разработать карту помог будущий технический директор Revolut, коллега Сторонского по Сredit Suisse Влад Яценко. Финальный прототип был готов в начале 2015-го. Окончательно в Revolut партнеры и инвесторы поверили только тогда, когда увидели рост пользовательской базы. При этом на маркетинг компания не тратила — Revolut использовала сарафанное радио. Других вариантов и не было: по словам Сторонского, стартап не мог позволить себе тратить на привлечение клиента £200–300, которые в среднем тратят британские банки. Все, что было у компании, — деньги бывшего трейдера, около £300 тыс., которые он вложил в проект.

Однако едва запустившись, компания стала самым быстрорастущим европейским стартапом в сфере финансовых технологий. В апреле 2018 года в ходе очередного инвестиционного раунда сервис привлек $250 млн и получил оценку в $1,7 млрд. Количество клиентов тогда приближалось к 3 млн (из них почти 60 тыс. — организации), а общий объем транзакций составил около $27 млрд.

Запуск в России

В июне компания объявила о планах запустить сервис в России. Партнером Revolut станет группа QIWI: она предоставит Revolut доступ к своей банковской инфраструктуре через открытые API (application programming interface, программный интерфейс приложения), благодаря чему Revolut сможет обслуживать российских пользователей.

Revolut будет использовать QIWI Банк как платформу, предоставляющую банковскую лицензию и технологии идентификации клиентов, процессинга платежей и эмиссии карт, говорится в пресс-релизе компаний. QIWI и Revolut ожидают, что партнерство даст синергетический эффект за счет объединения компетенций в развитии финтех-проектов для разных целевых аудиторий. Денежные параметры партнерства стороны не раскрывают.

В России Revolut будет предоставлять финансовые услуги только физлицам. На этапе запуска будет доступен базовый продукт — мобильное приложение и мультивалютная карта Visa. Заказать карту пользователи смогут в приложении Revolut, пройдя процедуру идентификации. В рамках сервиса будет работать услуга доставки карты на дом.

Пользователи смогут совершать платежи, менять и переводить средства в 130 валютах, а также снимать наличные в банкоматах по всему миру. В релизе отмечается, что базовый продукт будет бесплатным для пользователя. Revolut будет зарабатывать на комиссии в размере 1,5% с каждой транзакции. Пополнять карту можно с любой другой банковской карты — комиссия взиматься не будет.

Для Revolut это уже вторая попытка выйти на российский рынок. Компания запускалась здесь в 2015 году, однако осенью 2016 года прекратила работу. Revolut была ориентирована на операции с дебетовыми картами — у кредитных карт другая структура комиссий банков-посредников и платежных систем. А карты российских клиентов оказывались по большей части кредитными с точки зрения платежных систем, хотя продавались клиентам как дебетовые.

Полный рассказ о том, как создавался громкий финтех-стартап, читайте в журнале РБК.