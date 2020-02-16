Бизнес , 16 фев, 16:58
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Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера
Николай Сторонский
Основанный выходцем из России Николаем Сторонским британский финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд финансирования и привлек $500 млн, увеличив свою оценку до $6 млрд, пишет The Telegraph.
По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
Revolut отказался комментировать сделку. По данным Telegraph, о результатах нового раунда будет объявлено на следующей неделе.
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