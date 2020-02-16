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Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

Николай Сторонский (Фото: Stephen McCarthy / wikipedia.org)

Основанный выходцем из России Николаем Сторонским британский финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд финансирования и привлек $500 млн, увеличив свою оценку до $6 млрд, пишет The Telegraph.

По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.

Revolut отказался комментировать сделку. По данным Telegraph, о результатах нового раунда будет объявлено на следующей неделе.

Материал дополняется.

Автор: Артём Губенко
Теги: миллиардер, Россия
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