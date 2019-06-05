Структура ВЭБ.РФ проинвестирует в создание производства роботов в Перми

Структура ВЭБ.РФ подпишет соглашение об инвестициях на 200 млн руб. в компанию «Промобот», робота которой в прошлом году сбила Tesla. Стороны также создадут кластер робототехники, который уже обсуждался с Владимиром Путиным

Фото: promo-bot.ru

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация МСП»; входит в госкорпорацию ВЭБ.РФ) подпишет соглашение об инвестициях в компанию «Промобот» на сумму 200 млн руб., рассказали РБК три источника, близких к разным сторонам сделки. Подписание произойдет в четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам собеседников РБК, сделка будет закрыта в течение месяца — к 30 июня фонд «Модернизация. Инновации. Развитие» (МИР), который входит в «Корпорацию МСП», войдет в уставный капитал ООО «Промобот». Деньги, полученные в ходе этого инвестраунда, компания потратит на развитие разработок и открытие представительств за рубежом.

В ВЭБ.РФ и «Промоботе» не комментируют соглашение до его подписания.

Пермская компания «Промобот» была создана в 2015 году и специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса. Она занимается изготовлением компонентов роботов и их сборкой, а также разработкой программного обеспечения. Роботы компании распознают речь и лица, могут общаться с людьми, способны встраиваться в бизнес-процессы и интегрироваться с внешними ИТ-системами и гаджетами, утверждают в компании-производителе. «Промобот» произвел несколько сотен роботов, которые применяются в ретейле, музеях, аэропортах в качестве консьержей, гидов или консультантов.

География поставок компании включает 26 стран. В 2018 году «Промобот» сообщал о заключении контрактов на поставку сервисных роботов в Казахстан, Бразилию, Германию, Кувейт, Гану и Швейцарию. Дополнительную известность компания получила после того, как на конференции CES-2019 в Лас-Вегасе ее робота сбил беспилотный автомобиль Tesla, о чем сообщала Daily Mail. По данным Crunchbase, до нынешнего инвестраунда «Промобот» привлек $9,4 млн от Фонда развития интернет-инициатив и «ВЭБ Инновации». В декабре 2018 года «Промобот» также получил по 200 млн руб. от фонда МИР и итальянского фонда Mikro Kapital.

Соглашение, которое «Промобот» подпишет на форуме, будет многосторонним. Помимо «Корпорации МСП» его также подпишут ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ) и правительство Пермского края, которые намерены совместно организовать в данном регионе кластер робототехники, на территории которого будет создано производство автономных человекоподобных роботов, утверждают собеседники РБК. Возможность такого кластера председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков обсуждал еще в 2017 году в ходе мероприятия с участием президента России Владимира Путина.