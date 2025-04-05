Reuters сообщил о приостановке сделки по продаже TikTok в США

Сделка по продаже американских активов TikTok приостановлена после того, как Китай дал понять, что не одобрит ее после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников, речь шла о выделении активов TikTok в США в новую компанию, базирующуюся в Соединенных Штатах и принадлежащую преимущественно американским инвесторам. Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, получила бы миноритарный пакет — менее 20%.

Сделка была одобрена инвесторами, ByteDance и правительством США, сообщает агентство.

Трамп 4 апреля продлил на 75 дней срок, в течение которого ByteDance должна продать американские активы TikTok в США. В противном случае ей грозит запрет на деятельность в США.

Материал дополняется