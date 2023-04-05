Власти выделят «дочке» «Ростеха» частоты на тропосферную связь
На ближайшем заседании, которое запланировано на конец апреля, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ занимается распределением этого ресурса в России) обсудит выделение «дочке» «Ростеха», НПП «Радиосвязь», частот для развития так называемой тропосферной радиосвязи. Это следует из материалов к заседанию (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили несколько участников телекоммуникационного рынка).
Тропосферная радиосвязь — это технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы, нижнего слоя атмосферы. НПП «Радиосвязь» еще осенью прошлого года сообщало, что начало производство станций тропосферной связи «Гроза-1,5» для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет там, где нет возможности проложить оптоволоконный или даже телефонный кабель.
Кроме того, ГКРЧ готовится рассмотреть заявку на получение частот для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ в области цифровых станций тропосферной радиосвязи, которую подал Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР).
Зачем нужна тропосферная связь
Для работы «Гроза-1,5» «дочка» «Ростеха» просила выделить ей частоты 4435–4555 МГц и 4630–4750 МГц, подтвердил РБК представитель госкорпорации. Как ранее описывало издание Cnews, чтобы построить линию тропосферной связи, нужны две станции, оборудованные специальными высокоскоростными модемами, а также антенна диаметром около 150 см. По словам представителя «Ростеха», оборудование должно обеспечивать связь на расстоянии до 210 км со скоростью передачи данных до 45,5 Мбит/с. Проект позволит организовать связь там, где использование других способов либо технически невозможно, либо финансово нецелесообразно. По словам представителя «Ростеха», наибольший интерес к ней проявляют промышленные компании с территориально удаленной инфраструктурой, также идут переговоры с операторами связи, региональными властями и медицинскими объектами.
НИИ радио подавал заявку на полосы частот 4500–4575 МГц и 4695–4770 МГц, подтвердил РБК гендиректор института Олег Иванов. По его словам, ресурс нужен не для оказания услуг, а для разработки цифровых станций тропосферной связи, изучения и подтверждения их ожидаемых технических характеристик и т.п. «Данные устройства позволяют формировать альтернативные спутниковым каналы связи в труднодоступных районах, в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Считаем, что массовое внедрение данных систем позволит сыграть существенную роль в устранении цифрового неравенства территорий России», — передал Иванов через пресс-службу НИИ радио. Он пояснил, что проект частично реализуется на собственные средства, частично на субсидию Минпромторга, но детали не раскрыл.
РБК направил запрос в Минцифры.
Какие перспективы у технологии
В России из-за обширной территории есть множество мест, которые не подключены ни к высокоскоростной проводной связи, ни к мобильной связи в стандарте четвертого поколения (4G). Есть программа устранения цифрового неравенства, в рамках которой к 2030 году Минцифры пообещало охватить связью все российские населенные пункты, где живут от 100 до 500 человек. Также власти пытаются стимулировать операторов обеспечить стопроцентное покрытие связью федеральных автодорог к 2025 году. Но, как сообщил источник РБК на телекоммуникационном рынке, российским операторам «только предстоит» в ближайшие годы обеспечить связью фрагменты автомобильных и железных дорог в малонаселенных и удаленных регионах Севера, Сибири, Дальнего Востока, где строительство объектов связи затрудняется рельефом, отсутствием электричества, подъездных дорог и др.
На Севере существуют проблемы и со спутниковой связью, поскольку там не работают спутники на геостационарной орбите. «Сейчас лишь Iridium (принадлежит США), имея глобальный охват, может оказывать услуги на территории российского Севера, но в текущих условиях его услугами могут пользоваться не все потребители. В перспективе услуги там можно будет получать через российские спутниковые группировки «Экспресс-РВ», проекты 1440 и «Скиф», но все они пока находятся на стадии проработки», — пояснил РБК акционер оператора спутниковой связи «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.
Он отметил, что тропосферная связь имеет долгую историю: сеть подобных станций существовала в СССР для обеспечения связью северных районов еще до появления там спутниковой связи. «Но тропосферная связь давала низкие скорости передачи данных и зависела от атмосферных явлений, вспышек на солнце, требовала громоздкого оборудования и т.п.», — рассказал Пехтерев. По его мнению, если желающие развивать тропосферную связь смогут доработать технологию, устранив перечисленные недостатки, и увеличить скорости, то она будет востребована на Севере, где альтернативой спутниковой и тропосферной связи сейчас является прокладка оптического кабеля, что очень дорого.
Замгендиректора оператора «Висат-Тел» Валентин Анпилогов также указывает, что еще в конце 1960-х в СССР была создана тропосферная радиорелейная линия связи «Север». «Это было примерно 45 станций с пролетами до 300 км, они представляли собой монстрообразные сооружения с антеннами размером в десятки метров и передатчиками в десятки киловольт. Обслуживание каждой станции осуществлялось специальным подразделением воинских частей, эксплуатационные затраты были огромными, но тогда деньги никто не считал в современном понимании. А технические параметры были скромные — несколько десятков телефонных каналов», — описывает Анпилогов. Из-за низких эксплуатационных параметров и сверхвысоких затрат в конце 1990-х было принято решение заменить линию «Север» системой спутниковой связи, и в начале 2000-х все станции были закрыты, напоминает он.
«Сегодня не проблема поставить станцию VSAT за 30–40 тыс. руб. и обеспечить связь практически в любой точке России, в том числе и в Арктике примерно до [широты] 75 градусов. А скорости каналов VSAT в разы выше, чем у любой самой современной тропосферной станции», — считает Анпилогов. Он сомневается, что «затраты на эксплуатацию одного пролета тропосферной линии будут ниже, чем затраты на VSAT, даже с учетом стоимости спутникового канала». Наконец, среди минусов тропосферной станции он называет высокую мощность электромагнитного излучения: из-за действующих в стране СанПиН такие станции вряд ли можно будет ставить в населенных пунктах.
Представители крупнейших мобильных операторов не стали комментировать, считают ли подобные проекты конкурентами для себя. В МТС лишь заявили, что их услуги мобильной связи сейчас доступны «практически всему населению России» и компания продолжает расширять радиопокрытие. По словам представителя «МегаФона», диапазон 4 ГГц, в котором выделяются частоты для развития тропосферной связи, ранее рассматривался Минцифры как один из основных для развития мобильной связи пятого поколения (5G). «Запуск тропосферной связи в этом диапазоне усложнит его высвобождение для сетей пятого поколения», — выразил опасения он. Представитель «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») отказался от комментариев.
Какие еще частоты может получить «дочка» «Ростеха»
Помимо тропосферной радиосвязи ГКРЧ на ближайшем заседании также готовится одобрить заявку НПП «Радиосвязь» на получение нескольких полос частот для развития проектов «Степь-2», «Степь-6» и «Степь-10» (услуги беспроводного широкополосного доступа в интернет со скоростью до 50 Мбит/с на расстоянии до 80 км). Точка доступа «Степи» подключается к наземным линиям связи и работает как ретранслятор, другие пользователи могут получать сигнал от этой точки доступа с помощью специальных модемов.
Представитель «Ростеха» пояснил, что комплексы работают в диапазонах частот 2, 6 и 10 ГГц (от этого зависит название модели). Среди конкурентных преимуществ «Степи» он назвал возможность работы в условиях городской застройки, высокий коэффициент защиты связи от помех (это позволяет защитить связь от помех соседних станций или от заглушающего воздействия) и др. «Степь» позволяет оперативно разворачивать широкополосные сети связи в районах со слабо развитой телекоммуникационной инфраструктурой. Аппаратура будет востребована при проведении спасательных операций, строительных работ, на удаленных промышленных объектах. Оборудование не требует прокладки кабеля, что сокращает издержки на запуск системы по сравнению с другими способами подключения», — говорит представитель «Ростеха».