Власти выделят «дочке» «Ростеха» частоты на тропосферную связь

«Дочка» «Ростеха» и НИИ радио попросили частоты для тропосферной связи. Технологию развивали еще в СССР — «монструозные сооружения с антеннами в десятки метров», вспоминают эксперты. В 2000-х их заменили на спутниковую связь

Вид на заброшенную станцию системы тропосферной связи (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

На ближайшем заседании, которое запланировано на конец апреля, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ занимается распределением этого ресурса в России) обсудит выделение «дочке» «Ростеха», НПП «Радиосвязь», частот для развития так называемой тропосферной радиосвязи. Это следует из материалов к заседанию (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили несколько участников телекоммуникационного рынка).

Тропосферная радиосвязь — это технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы, нижнего слоя атмосферы. НПП «Радиосвязь» еще осенью прошлого года сообщало, что начало производство станций тропосферной связи «Гроза-1,5» для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет там, где нет возможности проложить оптоволоконный или даже телефонный кабель.

Кроме того, ГКРЧ готовится рассмотреть заявку на получение частот для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ в области цифровых станций тропосферной радиосвязи, которую подал Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР).

Зачем нужна тропосферная связь

Для работы «Гроза-1,5» «дочка» «Ростеха» просила выделить ей частоты 4435–4555 МГц и 4630–4750 МГц, подтвердил РБК представитель госкорпорации. Как ранее описывало издание Cnews, чтобы построить линию тропосферной связи, нужны две станции, оборудованные специальными высокоскоростными модемами, а также антенна диаметром около 150 см. По словам представителя «Ростеха», оборудование должно обеспечивать связь на расстоянии до 210 км со скоростью передачи данных до 45,5 Мбит/с. Проект позволит организовать связь там, где использование других способов либо технически невозможно, либо финансово нецелесообразно. По словам представителя «Ростеха», наибольший интерес к ней проявляют промышленные компании с территориально удаленной инфраструктурой, также идут переговоры с операторами связи, региональными властями и медицинскими объектами.

НИИ радио подавал заявку на полосы частот 4500–4575 МГц и 4695–4770 МГц, подтвердил РБК гендиректор института Олег Иванов. По его словам, ресурс нужен не для оказания услуг, а для разработки цифровых станций тропосферной связи, изучения и подтверждения их ожидаемых технических характеристик и т.п. «Данные устройства позволяют формировать альтернативные спутниковым каналы связи в труднодоступных районах, в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Считаем, что массовое внедрение данных систем позволит сыграть существенную роль в устранении цифрового неравенства территорий России», — передал Иванов через пресс-службу НИИ радио. Он пояснил, что проект частично реализуется на собственные средства, частично на субсидию Минпромторга, но детали не раскрыл.

РБК направил запрос в Минцифры.

Какие перспективы у технологии

В России из-за обширной территории есть множество мест, которые не подключены ни к высокоскоростной проводной связи, ни к мобильной связи в стандарте четвертого поколения (4G). Есть программа устранения цифрового неравенства, в рамках которой к 2030 году Минцифры пообещало охватить связью все российские населенные пункты, где живут от 100 до 500 человек. Также власти пытаются стимулировать операторов обеспечить стопроцентное покрытие связью федеральных автодорог к 2025 году. Но, как сообщил источник РБК на телекоммуникационном рынке, российским операторам «только предстоит» в ближайшие годы обеспечить связью фрагменты автомобильных и железных дорог в малонаселенных и удаленных регионах Севера, Сибири, Дальнего Востока, где строительство объектов связи затрудняется рельефом, отсутствием электричества, подъездных дорог и др.

На Севере существуют проблемы и со спутниковой связью, поскольку там не работают спутники на геостационарной орбите. «Сейчас лишь Iridium (принадлежит США), имея глобальный охват, может оказывать услуги на территории российского Севера, но в текущих условиях его услугами могут пользоваться не все потребители. В перспективе услуги там можно будет получать через российские спутниковые группировки «Экспресс-РВ», проекты 1440 и «Скиф», но все они пока находятся на стадии проработки», — пояснил РБК акционер оператора спутниковой связи «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.

Он отметил, что тропосферная связь имеет долгую историю: сеть подобных станций существовала в СССР для обеспечения связью северных районов еще до появления там спутниковой связи. «Но тропосферная связь давала низкие скорости передачи данных и зависела от атмосферных явлений, вспышек на солнце, требовала громоздкого оборудования и т.п.», — рассказал Пехтерев. По его мнению, если желающие развивать тропосферную связь смогут доработать технологию, устранив перечисленные недостатки, и увеличить скорости, то она будет востребована на Севере, где альтернативой спутниковой и тропосферной связи сейчас является прокладка оптического кабеля, что очень дорого.

Замгендиректора оператора «Висат-Тел» Валентин Анпилогов также указывает, что еще в конце 1960-х в СССР была создана тропосферная радиорелейная линия связи «Север». «Это было примерно 45 станций с пролетами до 300 км, они представляли собой монстрообразные сооружения с антеннами размером в десятки метров и передатчиками в десятки киловольт. Обслуживание каждой станции осуществлялось специальным подразделением воинских частей, эксплуатационные затраты были огромными, но тогда деньги никто не считал в современном понимании. А технические параметры были скромные — несколько десятков телефонных каналов», — описывает Анпилогов. Из-за низких эксплуатационных параметров и сверхвысоких затрат в конце 1990-х было принято решение заменить линию «Север» системой спутниковой связи, и в начале 2000-х все станции были закрыты, напоминает он.

«Сегодня не проблема поставить станцию VSAT за 30–40 тыс. руб. и обеспечить связь практически в любой точке России, в том числе и в Арктике примерно до [широты] 75 градусов. А скорости каналов VSAT в разы выше, чем у любой самой современной тропосферной станции», — считает Анпилогов. Он сомневается, что «затраты на эксплуатацию одного пролета тропосферной линии будут ниже, чем затраты на VSAT, даже с учетом стоимости спутникового канала». Наконец, среди минусов тропосферной станции он называет высокую мощность электромагнитного излучения: из-за действующих в стране СанПиН такие станции вряд ли можно будет ставить в населенных пунктах.

Представители крупнейших мобильных операторов не стали комментировать, считают ли подобные проекты конкурентами для себя. В МТС лишь заявили, что их услуги мобильной связи сейчас доступны «практически всему населению России» и компания продолжает расширять радиопокрытие. По словам представителя «МегаФона», диапазон 4 ГГц, в котором выделяются частоты для развития тропосферной связи, ранее рассматривался Минцифры как один из основных для развития мобильной связи пятого поколения (5G). «Запуск тропосферной связи в этом диапазоне усложнит его высвобождение для сетей пятого поколения», — выразил опасения он. Представитель «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») отказался от комментариев.