Новый «Ведьмак» Сапковского выйдет в России официально

Издательство АСТ получило права на публикацию новой книги из цикла «Ведьмак» Анджея Сапковского — продажи начнутся в апреле. Это первый новый роман серии с 2013 года. Ранее связанные с франшизой «Ведьмак» компании ушли из России

Фото: пресс-служба АСТ

Издательство АСТ, входящее в тройку крупнейших производителей книг в России, подписало контракт на выход новой книги польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак», сообщили РБК в самом АСТ.

Книга выйдет в России под названием «Перекресток воронов». В ближайшее время она будет сдана в печать. Ее поступление в магазины планируется в апреле 2025 года. Условия контракта не разглашаются. Официальный перевод выполнил Вадим Кумок, работавший над предыдущей частью цикла, а также адаптировавший на русский язык несколько книг американского фантаста Филипа Дика.

АСТ, как отметили в пресс-службе компании, сохранило статус эксклюзивного издателя книг Сапковского в стране, которым обладает с 1996 года. Суммарный тираж книг писателя, по собственным данным АСТ, составляет более 2,8 млн экземпляров. По итогам первого полугодия 2023 года Сапковский входил в топ-20 самых издаваемых в России авторов по версии Российской книжной палаты. Совокупный тираж его книг за этот период достиг 132 тыс. экземпляров, автор занимал 18-ю строчку.

Оригинальный текст новой части серии «Ведьмак» вышел в конце 2024 года. Тогда же стало известно, что АСТ заинтересовано в получении прав на официальное издание в России. Переводы на другие языки стали появляться в январе 2025-го.

Любительский перевод — за авторством Александра Свистунова — был сделан и на русский язык, он доступен в интернете. На вопрос, как будет решаться проблема авторского права, в пресс-службе АСТ ответили, что издательство будет защищать свои интересы «в рамках действующего законодательства, насколько это возможно».

«Перекресток воронов» — первый новый роман из цикла о ведьмаке Геральте более чем за десять лет. Предыдущая часть серии «Сезон гроз» была опубликована в 2013 году. Но Сапковский не один раз отмечал, что, несмотря на логическое завершение истории, он продолжит наполнять цикл приквелами и рассказами. «Перекресток воронов» как раз стал предысторией основного сюжета. Как говорится в русскоязычной аннотации книги, которая есть в распоряжении РБК, Геральт только покидает стены крепости Каэр Морхен, где проходил обучение, и начинает жить в человеческом мире.

Другие компании, связанные с франшизой «Ведьмак», в 2022 году прекратили свою деятельность в России. Например, польская игровая фирма CD Projekt, разработавшая одноименный цикл игр, приостановила продажи своей продукции в России и Белоруссии. Не работает в России и Netflix, снявший экранизацию цикла.

Как отразились санкции на издательском бизнесе Книгоиздательский бизнес пострадал от санкций меньше, чем, например, кино и музыкальная индустрия. О прекращении сотрудничества с российскими издательствами публично объявили только несколько авторов, хотя среди них и были одни из самых издаваемых — Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Из издателей контракты заморозили Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster. Но уже в 2023 году испанское и немецкое подразделения Penguin Random House в Россию вернулись. Российским компаниям также удавалось получать права на выпуск наиболее популярных на мировом рынке новинок, в том числе «Четвертого крыла» Ребекки Яррос (вторая часть цикла вошла в топ-3 самых продаваемых книг 2024 года по версии Amazon), официальной биографии Бритни Спирс «Женщина во мне» и многих других.

Чем известна книжная серия «Ведьмак»

«Ведьмак» — фэнтезийный цикл Анджея Сапковского, повествующий об охотнике на чудовищ Геральте из Ривии. Первый рассказ, ставший основой и первой книги серии, был опубликован в 1986 году. Всего с учетом новой части цикл насчитывает девять официальных книг: два сборника рассказов, пять романов, объединенных общим сюжетом о княжне Цири, и два приквела.

Официальным издателем Сапковского в Польше выступает компания superNOWA. В июне 2015 года New York Times включил первую часть серии «Последнее желание» в список бестселлеров на английском языке. Книжный цикл о ведьмаке породил полноценную франшизу, включающую в себя несколько экранизаций и одну из самых популярных в мире серий видеоигр.

Первая игра «Ведьмак» вышла в 2007 году. Разработкой проекта, как и последующих двух частей, занималась польская CD Projekt Red, для которой это был первый самостоятельный релиз. Третья часть серии «Дикая охота» вышла в 2015 году и стала одной из самых коммерчески успешных игр в истории: только в год выхода CD Projekt заработала $212 млн при бюджете проекта $32 млн. К 2023 году было продано 75 млн официальных копий игры. В декабре 2024 года CD Projekt анонсировала готовящийся релиз четвертой части.

У серии о ведьмаке есть несколько экранизаций. Первая — польский фильм, позже перемонтированный в сериал, режиссера Марека Бродского с Михалом Жебровским в главной роли — вышла еще в 2001–2002 годах. Но эту версию критики и аудитория встретили негативно. Сам Сапковский на просьбу охарактеризовать проект заявлял: «Чтобы ответить на этот вопрос, у меня есть только одно слово, и это слово — неприличное, хотя и краткое».

В 2017 году права на экранизацию купил стриминговый сервис Netflix. Главную роль в проекте получил известный по роли Супермена Генри Кавилл, но уже после третьего сезона его сменил Лиам Хемсворт. Сапковский, несмотря на первоначальное согласие на экранизацию, позже отказался курировать проект. О результате он высказывался сдержанно: «Я видел и лучше. Но видел и хуже». Помимо основного сериала Netflix также снял второстепенные проекты: «Происхождение» об истории появления самого первого ведьмака и два аниме-фильма «Кошмар волка» и «Сирены глубин».