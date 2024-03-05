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Шойгу назвал срок появления нового самолета для армии Ил-212

Шойгу: опытный образец самолета Ил-212 появится к концу 2026 года
Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 должен заменить Ан-26 и Ан-72, его разрабатывает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Изготовление опытного образца нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 планируется завершить к концу 2026 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8, который заменит устаревшие Ан-26 и Ан-72.

Министр отметил, что новый транспортный самолет будет отличаться большей грузоподъемностью и дальностью полета, а также простотой заправки и обслуживания.

Шойгу заявил о найденном решении по замене самолетов Ан-26 и Ан-72
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«Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт», — сказал Шойгу. «Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года», — уточнил глава Минобороны.

О том, что в России появится новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212, в октябре прошлого года сообщало «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. Ил-212 — это модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. «У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема», — рассказывал информированный источник «РИА Новости».

Летом 2021 года в Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В. Экипаж погиб. Предварительной причиной тогда назвали воспламенение топлива или сбой в работе автоматики. Строительство новых образцов самолета было приостановлено.

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