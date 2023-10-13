«РИА Новости»: транспортник Ил-212 создадут для замены в войсках Ан-26 и Ан-72

Для замены Ан-26 и Ан-72 в России займутся разработкой Ил-212

Самолет Ан-72 (Фото: Wikimedia Commons )

Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 планируют создать в России на замену самолетам Ан-26 и Ан-72 в вооруженных силах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Ил-212 получит российские двухконтурные турбореактивные двигатели ПД-8. Помимо этого, от своего предшественника — Ил-112В — он оставит бортовое оборудование, авионику и фюзеляж. Будут модифицированы крылья и шасси, установлены новые топливная и гидросистемы, добавил собеседник агентства.

В августе 2021 года первый опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Московской области, экипаж летчиков-испытателей погиб. Предварительной причиной тогда назвали воспламенение топлива или сбой в работе автоматики. Строительство новых образцов самолета приостановили.

По словам источника, двигатели у нового самолета будут установлены над крыльями, как и у Ан-72, чтобы обеспечить эксплуатацию самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.

Сейчас специалисты продолжают работать над показателями дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины Ил-212.

Ранее, 11 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на замену Ан-72 и Ан-26, найдено.

«Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», — подчеркнул он тогда.