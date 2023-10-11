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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о найденном решении по замене самолетов Ан-26 и Ан-72

Шойгу: найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о найденном решении по замене самолетов Ан-26 и Ан-72
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Решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на замену Ан-72 и Ан-26, найдено. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии по производству самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) в Ульяновске.

«Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь <...> Что в этой части сделано и что предстоит сделать», — добавил он.

По словам Шойгу, на фоне спецоперации на Украине загруженность ВТА значительно выросла, превзойдя даже ту загрузку, которая наблюдалась «в самые напряженные времена Советского Союза», и продолжает расти.

В связи с этим он дал несколько поручений. Прежде всего необходимо поддерживать рабочее состояние того авиапарка, который уже имеется, подчеркнул Шойгу. При этом данный парк нужно увеличивать за счет новых машин — последней модификации Ил-76.

«Они [Ил-76], конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности», — заметил министр.

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Министр также поручил удвоить число тяжелых транспортных самолетов Ан-124 к 2025 году. Он уточнил, что это возможно сделать за счет появившихся отечественных двигателей и мощностей для модернизации этих самолетов.

Шойгу уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов. Ему доложили, что «сейчас существуют два варианта комплектации — либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35».

Шойгу посетил ПАО «Ил» — «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав госкорпорации «Ростех», в Ульяновске. На предприятии работают более 2,2 тыс. человек. «Авиастар» выполняет государственный заказ на тяжелые транспортные самолеты.

Ранее, 6 октября, глава Минобороны России проверил ход выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, который осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Шойгу поставил задачу руководству предприятия нарастить производство и ремонт этой техники. Он назвал истребитель-бомбардировщик «основной рабочей лошадью», которая ежедневно совершает по четыре-пять вылетов.

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Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны ОАК самолет Ил-76 Ан-26 Ан-124
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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