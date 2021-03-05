МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей
МТС запустила в Москве первую в России сеть 5G. Пилотный запуск состоялся в 14 локациях столицы, где владельцы поддерживающих сети пятого поколения устройств могут бесплатно воспользоваться безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Сеть 5G доступна в следующих местах:
- Никольский пассаж, Ветошный переулок;
- Лубянская площадь, ул. Большая Лубянка, Центральный детский магазин;
- Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»; Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
- Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
- ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
- Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
- Университетская площадь у здания МГУ;
- Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
- Развлекательный центр «Остров мечты»;
- Главная аллея и каток ВДНХ;
- Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.
Подробная карта покрытия доступна по ссылке. В МТС заявили, что со временем количество зон покрытия будет расти. В сети 5G смогут работать смартфоны, поддерживающие стандарт band n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц.
Вместе с тем самостоятельно подключиться к сети пятого поколения абоненты пока не смогут. Выбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к вышеназванным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».