МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Миллиардер Марк Кьюбан стал инвестором маркетплейса NFT Mintable Крипто, 14:05 Минцифры назвало способ избежать отключения интернета у пользователей Технологии и медиа, 14:04 За семь лет «Город идей» провел 31 краудсорсинг-проект​ Пресс-релиз, 14:04 Мазепину пригрозили серьезными последствиями в случае повторного скандала Спорт, 14:03 Литва ответила на запрос выдать Тихановскую фразой «скорее ад замерзнет» Политика, 13:56 В России стартовали продажи обновленного Kia Picanto Авто, 13:56 Гагарина, Лолита и IOWA записали трибьют в память об Анне Ахматовой Стиль, 13:55 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 13:51 Страховщики в кризис нарастили продажи россиянам сложных продуктов на 25% Финансы, 13:50 Армения отказалась участвовать в «Евровидении-2021» Политика, 13:46 Мишустин поспорил с ученым из-за слова «воркшоп» Общество, 13:44 Протестующие активисты перекрасили самолет в аэропорту Парижа. Видео Общество, 13:44 Почему бартер перестает быть пережитком 90-х и как еще сократить траты Pro, 13:35 МИД пообещал опубликовать ответный стоп-лист на санкции США Политика, 13:24
Технологии и медиа ,  
0 

МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей

Она заработала в 14 популярных локациях столицы и пока что доступна ограниченному числу пользователей, которых МТС выбирает, основываясь на их передвижениях
МТС MTSS ₽320,3 +0,41% Купить
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

МТС запустила в Москве первую в России сеть 5G. Пилотный запуск состоялся в 14 локациях столицы, где владельцы поддерживающих сети пятого поколения устройств могут бесплатно воспользоваться безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Сеть 5G доступна в следующих местах:

  • Никольский пассаж, Ветошный переулок;
  • Лубянская площадь, ул. Большая Лубянка, Центральный детский магазин;
  • Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»; Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
  • Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
  • Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
  • ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
  • Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
  • Университетская площадь у здания МГУ;
  • Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
  • Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
  • Развлекательный центр «Остров мечты»;
  • Главная аллея и каток ВДНХ;
  • Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Подробная карта покрытия доступна по ссылке. В МТС заявили, что со временем количество зон покрытия будет расти. В сети 5G смогут работать смартфоны, поддерживающие стандарт band n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц.

Вместе с тем самостоятельно подключиться к сети пятого поколения абоненты пока не смогут. Выбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к вышеназванным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Затраты на развитие 5G в России оценили более чем в ₽1 трлн
Технологии и медиа
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Участников пилота будут автоматически подключать к новой сети при попадании в зону ее действия. Трафик учитываться не будет, в том числе при использовании устройства как точки доступа и работе в файлообменниках.

Как заявил президент МТС Алексей Корня, пользователям станут доступны просмотр видео в качестве Ultra HD (4K), сервисы дополненной и виртуальной реальности, облачные игры. «Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, ее совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг», — добавил Корня.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

Аналитики сообщили о сложностях для 5G в России из-за санитарных норм
Технологии и медиа
Фото:Neil Hall / EPA / ТАСС

В ноябре прошлого года власти утвердили «дорожную карту» развития 5G-сетей в России. Согласно документу, к 2024 году как минимум в десяти городах-миллионниках должны появиться сети пятого поколения, развернутые с использованием отечественного оборудования. К этому сроку капитальные вложения в 5G должны составить 152 млрд руб., а количество пользователей — 5 млн человек. К 2030 году эти цифры должны вырасти до 241 млрд руб. и 50 млрд руб. На базе сети пятого поколения к этому времени также планируется запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики.

В январе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подсчитало, что в период с 2021 по 2027 год совокупные затраты операторов связи на развитие сетей пятого поколения превысят 1 трлн руб. Фазу активного внедрения 5G эксперты спрогнозировали на 2024 год.

Автор
Михаил Котляр
МТС 5G интернет Москва
Материалы по теме
РСПП попросил Мишустина разрешить зарубежные станции 5G на «полигонах»
Технологии и медиа
Операторы оценили решение ФАС о создании СП по расчистке частот для 5G
Технологии и медиа
Правительству предложили направить на развитие 5G в России ₽200 млрд
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter