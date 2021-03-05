МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей

Она заработала в 14 популярных локациях столицы и пока что доступна ограниченному числу пользователей, которых МТС выбирает, основываясь на их передвижениях

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

МТС запустила в Москве первую в России сеть 5G. Пилотный запуск состоялся в 14 локациях столицы, где владельцы поддерживающих сети пятого поколения устройств могут бесплатно воспользоваться безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Сеть 5G доступна в следующих местах: Никольский пассаж, Ветошный переулок;

Лубянская площадь, ул. Большая Лубянка, Центральный детский магазин;

Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»; Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;

Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;

ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;

Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

Университетская площадь у здания МГУ;

Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;

Развлекательный центр «Остров мечты»;

Главная аллея и каток ВДНХ;

Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Подробная карта покрытия доступна по ссылке. В МТС заявили, что со временем количество зон покрытия будет расти. В сети 5G смогут работать смартфоны, поддерживающие стандарт band n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц.

Вместе с тем самостоятельно подключиться к сети пятого поколения абоненты пока не смогут. Выбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к вышеназванным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».