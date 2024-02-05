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Эксклюзив

Самозанятые таксисты попросили субсидии на покупку авто

Объединение самозанятых попросило Володина ввести субсидии для таксистов
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Объединение самозанятых предложило выделять частным таксистам субсидии на покупку локализованных автомобилей, если такое требование будет введено. Без поддержки 2,5 млн водителей уйдут из отрасли
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Объединение самозанятых России просит государство просубсидировать таксистам на личном автомобиле покупку локализованных машин. Об этом говорится в письме организации на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина (копия есть у РБК, представитель объединения подтвердил его отправку).

В середине января Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о такси, по которым региональные власти получат право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей. Локализация будет измеряться в баллах, как это сейчас происходит для допуска автомобилей к госзакупкам. Правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться требование.

В своем письме Объединение самозанятых указывает, что стоимость локализованного автомобиля в два раза превышает среднерыночный уровень и обойдется таксисту в сумму дохода за несколько лет. Оно предложило включить субсидии для самозанятых в госпрограмму льготного автокредитования на 2024–2026 годы. Если этого не сделать, физлица на рынке такси будут вынуждены уйти из отрасли, считают в организации.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сейчас в такси работают около 2,5 млн самозанятых, из них к 21 января в специальный реестр таксистов, созданный Минтрансом, были включены только 5,4 тыс. водителей. Согласно вступившему в силу в сентябре прошлого года закону о такси, агрегаторы не имеют права передавать заказы не вошедшим в реестр водителям.

Зачем такси самозанятые

С начала 2023 года участники рынка такси жалуются на дефицит водителей. Он уже привел к росту цен на перевозки. В частности, по данным «Яндекс Такси», средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го в регионах с городами-миллионниками выросла на 17–27% в зависимости от региона.

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова ожидает, что принятие закона о локализации затормозит или вообще остановит процесс обеления рынка такси. По ее словам, большинство водителей не имеют финансовой возможности для частой смены автомобилей. Особенно это касается жителей регионов. «Если требования по локализации автомобилей в такси будут применяться безоговорочно, многие водители не станут регистрироваться в качестве самозанятых, платить налоги и работать легально», — указала Зарипова. Она считает, что правительство должно поддерживать рынок с помощью стимулирования покупки автомобилей, произведенных в России, а не заградительные меры. Также нужно проработать вопрос ценообразования, так как сегодня их ввоз по параллельному импорту более выгоден, чем покупка у дилерских центров и напрямую у автопроизводителей, даже если речь идет о больших объемах, отметила эксперт.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин напомнил, что за пределами Московской агломерации 90% услуг такси оказывается самозанятыми на личных автомобилях. «Поэтому нужно или исключить самозанятых из-под закона о локализации, или простимулировать покупку локализованного авто», — заявил Шушарин. По его оценке, субсидировать нужно примерно 75% от стоимости нового автомобиля. Он пояснил, что в среднем цена легкового авто пяти-десятилетней давности составляет от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., тогда как у локализованного — примерно 2 млн руб.

РБК направил запрос представителю Вячеслава Володина.

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Екатерина Шокурова
Такси Вячеслав Володин самозанятые локализация
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