Правительство попросили ослабить требования к самозанятым таксистам

Объединение самозанятых просит правительство не требовать от водителей такси на личном авто ежедневно проходить тех- и медосмотры. В противном случае в 2024 году большая часть водителей на личном авто может уйти из отрасли

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров (копия есть у РБК). Такая обязанность появилась с сентября этого года, когда в силу вступил закон о такси. Он разрешил самозанятым работать в сфере перевозок, но одновременно распространил на них требование о регистрации в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Такси», дважды в день проходить технические и медицинские осмотры, иметь страховку, выполнять требования к внешнему виду автомобилей и др.

Если с самозанятых водителей не снять требование по обязательным осмотрам, в 2024 году до 2 млн подобных работников могут уйти из отрасли, предупреждают общественники. Всего в такси сейчас работают 2,5 млн человек на личных автомобилях, они выполняют 63% заказов в целом по стране, говорится в письме. Если не убрать барьер для самозанятых, объем поездок в такси в целом по стране снизится на 90%, а их стоимость в пиковые часы увеличится в 10–12 раз, предупреждает Объединение самозанятых.

В письме отмечается, что проходить медицинские и технические осмотры невозможно физически — оснащенность пунктами и центрами для них по всей России не превышает 5%. Кроме того, расходы на них превышают дневную выручку водителей. В объединении считают, что сейчас самозанятые водители, не внесенные во ФГИС «Такси», продолжают работать в отрасли только из-за затянувшегося «подготовительного этапа»: регионы продолжают разрабатывать необходимые нормативные акты, не везде начались проверки выполнения положений закона. По данным объединения, большая часть водителей, которые не готовы выполнять новые требования, планируют уйти в сферы доставки, услуг, строительства или остаться безработными.

РБК направил запрос в правительство.

Оправданы ли опасения

Представитель Минтранса на круглом столе в Совете Федерации 6 декабря говорил, что подготовка необходимых нормативных актов в регионах закончится в первом квартале 2024 года. На том же мероприятии первый зампред комитета Совфеда по экономполитике Алексей Синицын говорил, что жесткие требования вступившего в силу с сентября нового закона о такси привели к оттоку водителей. По данным аналитического центра при правительстве, дефицит составляет 72 тыс. человек (речь не только о самозанятых водителях), а общее число выданных разрешений на работу в такси сократилось на 13,6% с момента введения в действие закона о такси.

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На дефицит кадров в такси неоднократно жаловались и участники рынка. В том числе из-за этого 17 декабря Общественный совет по развитию такси направил в Совфед предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси.

Основатель проекта «Омбудсмен такси» Антон Максимов считает, что проблему острого дефицита водителей «выдумали агрегаторы такси, чтобы дискредитировать новый закон и отменить большинство его положений». По его словам, количество водителей в отрасли действительно сократилось, как и количество поездок на фоне падения доходов населения, то есть баланс спроса и предложения не изменился. Но он подчеркнул, что ежедневные осмотры, которые нужны исключительно для путевых листов, «являются рудиментом советского прошлого».

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что многие таксомоторные предприятия имеют в штате своего медицинского сотрудника, но иногда штамп «к рейсу допущен» может быть проставлен без реального осмотра водителя. Аналогичная ситуация с прохождением технического осмотра. Зарипова уверена, что процедуру выпуска любого коммерческого транспорта необходимо модернизировать: внедрять технологии, чтобы предрейсовые процедуры были прозрачны и контролируемы. В целом она считает, что отмена требований к выпуску автомобиля такси может привести к увеличению проблем, связанных с отсутствием контроля.

Впрочем, руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус уверен, что острого дефицита кадров в такси в 2024 году не будет. По его словам, невыполнимость обязательных требований вынуждает водителей оставаться в тени, в результате самозанятые просто продолжат «рисовать» подписи в путевых листах, как делали это раньше.