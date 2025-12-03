Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью

Глава СПЧ раскритиковал вырезание сцен из фильмов и призвал относиться к этому «очень осторожно». Это глупость тех, кто «боится, перестраховывается, а мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник», — уверен Фадеев

Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК выступил против вырезания сцен из кинофильмов. Он назвал абсолютной глупостью вырезание знаковых сцен при телетрансляции из комедии «О чем говорят мужчины».

Интервью Валерия Фадеева 3 декабря выйдет на сайте, в газете и на Радио РБК.

«Я видел фильм, это очень хорошая комедия. И мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов. Этих глупостей много. Например, сигарету заблюрили, а дым идет. У меня еще более деликатный вопрос: никогда вы не обращали внимание, что голые женские зады заблюривают, а голые мужские зады — нет? Вот на каком основании принимается это решение? Кем принимается это решение? Почему женский зад непристойный, а мужской зад — пристойный? Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто боится, перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник», — заявил глава СПЧ.

В начале мая по телеканалу «Дом кино» шел фильм «Квартета И» «О чем говорят мужчины» (2010 года). В телеверсии из него пропало не менее 25 сцен: были вырезаны все ругательства с корнем «хер», эпизод про «мудака» и момент, в котором героиня Жанны Фриске восклицает «Твою мать!», из фильма исчезли эпизоды с Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и группой «Би-2» (один из ее лидеров Егор Бортник внесен Минюстом в реестр иноагентов). Также пропала линия с фашистами, которые помогают герою разобраться во внутреннем мире, сцена на корабле, когда Ростислав знакомит жену с любовницами, эпизод про секс «как стрельнуть сигарету», а также сцена с хозяином кафе, в которой он рассказывает, как во время «облавы на грузин» милиционер отпустил его за $300.

Фадеев призвал в таких случаях «на смех поднимать». «Мне сказали, что вырезали замечательную певицу покойную из фильма «О чем говорят мужчины». Она там что-то сказала, и вырезали покойную Фриске. Ну так нельзя. Ну зачем? Это оскорбляет память красивой женщины, хорошей певицы», — говорит он.

Также глава СПЧ заявил, что не совсем правильно, когда «каких-то людей убирают из кино, вырезают».