«Очень странные дела»: что известно о самом дорогом сериале Netflix

На Netflix стартовал финальный сезон сериала «Очень странные дела», ставший самым дорогим в истории индустрии. Как стриминг зарабатывает на ностальгии по 1980-м, какие гонорары получили актеры и что говорят критики — в обзоре РБК

Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Финальный пятый сезон сериала «Очень странные дела» стартовал в онлайн-кинотеатре Netflix в ночь на 27 ноября. На платформе уже опубликованы первые пять эпизодов. Еще три серии выйдет 25 декабря, а заключительная — 31 декабря.

Последний сезон «Очень странных дел» стал самым дорогим сериальным проектом в истории телевидения. Бюджет одного эпизода достигал $60 млн, общие затраты на производство всех восьми частей составили $480 млн. Прежний рекорд принадлежал сериалу «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon Prime, который стоил $58 млн за серию или $465 млн за весь первый сезон. Но в эту сумму входили также масштабные декорации, которые позже использовались в продолжении сериала.

«Очень странные дела» — не только самый дорогой, но и один из самых популярных проектов Netflix, самого востребованного онлайн-кинотеатра, согласно данным Nielsen. Рейтинги «Очень странных дел» практически никогда не опускались ниже 85%. У сериала 57 номинаций «Эмми», из которых 12 он выиграл. А предыдущий четвертый сезон был самым популярным проектом Netflix на протяжении рекордных 19 недель.

Сколько стоит франшиза «Очень странных дел», кто на ней зарабатывают и почему создателям удалось сделать популярным проект, построенный на ностальгии — в обзоре РБК.

О чем сериал

Американский сериал «Очень странные дела» был создан братьями Мэттом и Россом Дафферами эксклюзивно для Netflix в 2016 году. Для творческого дуэта это был дебют в таком крупном масштабе: кроме него их фильмография насчитывает лишь низкобюджетный триллер «Затаившись» и закрытый после второго сезона сериал «Сосны» для телеканала Fox.

Действие «Очень странных дел» разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана. В центре сюжета — четверка школьников, один из которых — Уилл Байерс в исполнении Ноа Шнаппа — попадает в так называемую «Изнанку» мира, населенную чудовищами-демогоргонами и управляемую злодеем по имени Векна (его играет Джейми Кэмпбелл Бауэр). В попытках спасти Уилла герои встречают девочку со сверхъестественными способностями по имени Одиннадцать (ее исполняет Милли Бобби Браун), вместе с которой они пытаются закрыть разрыв между мирами.

Главные роли в «Очень странных делах» также сыграли Вайнона Райдер, дважды номинированная на «Оскар», лауреат «Золотого глобуса» и «Эмми» Дэвид Харбор, дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук и другие. Сам проект является одним из флагманов Netflix.

Сериал наполнен отсылками к эстетике 1980-х годов: например, в кадре неоднократно появляется стилизованная Coca-Cola и аркадные игровые автоматы. Сам по себе сюжет отсылает к популярной игре Dungeon & Dragons, в которую играют главные герои.

Как устроена экономика «Очень странных дел»

В 2016 году «Очень странные дела» стартовали с достаточно средним по меркам киноиндустрии производственным бюджетом, который составил всего $48 млн за восемь эпизодов. Для сравнения, вышедший в том же году шестой сезон «Игры престолов» (в нем было шесть серий) от HBO стоил $100 млн.

За счет увеличения хронометража эпизодов и роста гонораров артистов к четвертому сезону сериал заметно подорожал. По информации Wall Street Journal, он обошелся Netflix в $270 млн. Стоимость пятого достигла $480 млн, почти половина которого — зарплаты штата и гонорары артистов. Для сравнения, самый дорогой фильм Marvel — «Мстители: Финал» — стоил $356 млн.

В отчете за второй квартал 2022 года — тогда вышел предпоследний четвертый сезон «Очень странных дел» — Netflix сообщил об общей выручке в размере $8 млрд, что почти на 9% больше аналогичного периода 2021-ого. «Очень странные дела» за тот период был самым популярным проектом на платформе. Общее время просмотра составило более 5 млрд минут только за премьерную неделю. Менеджмент Netflix называл именно этот проект главным драйвером роста платформы.

Гонорар Милли Бобби Браун, сыгравшей Одиннадцать и до этого снявшейся лишь в нескольких эпизодических ролях в других сериалах, за годы выхода «Очень странных дел» вырос с $20–80 тыс. за эпизод в начале до $350 тыс. за эпизод в четвертом сезоне. Для сравнения, такой же гонорар получили только уже взрослые и известные актеры проекта Вайнона Райдер и Дэвид Харбор. В рамках работы над финальным сезоном Милли Бобби Браун подписала общий контракт с Netflix на продюсирование и съемки в ряде проектов платформы, его итоговая стоимость неизвестна.

«Очень странные дела» — один из немногих сериалов, доказано влияющих на подписную базу Netflix. По данным опроса Cowen&Co, проведенного на фоне выхода третьего сезона, около 51% действующих подписчиков онлайн-кинотеатра планировали смотреть проект. Еще 5% респондентов без подписки были готовы оформить ее ради именно этого сериала, а 13% бывших пользователей — возобновить. Летом 2019 Netflix сообщал о почти 64 млн домохозяйств, посмотревших третий сезон за первые четыре недели. А вышедший в 2022 году четвертый сезон, впервые разделенный на две части, помог Netflix остановить начавшийся весной отток аудитории из-за повышения цен на подписку. В итоге после потери в первом полугодии более чем 1 млн пользователей Netflix в третьем квартале нарастил базу подписчиков на 2,4 млн.

Монетизация «Очень странных дел» осуществляется не только через подписку, но и через продажу IP — прав на интеллектуальную собственность. Вокруг сериала сформирована масштабная экосистема, включающая в себя несколько игр, театральную постановку, иммерсивные выставки и продуктовые коллаборации с популярными брендами. К выходу пятого сезона Netflix заключил партнерства на производство стилизованного мерча с такими брендами, как Lego, Pandora, McDonald's, Funko Pop! , Kinder и другими. В 2021 году Netflix даже запустил собственный магазин мерча. Его ключевым драйвером стали именно «Очень странные дела»: во время выхода четвертого сезона его посещаемость достигла 900 тыс. месячных визитов против 337 тыс. вне сезона.

Что говорят критики о финальном сезоне

Текущий рейтинг пятого сезона «Очень странных дел» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 93% по версии критиков и 90% по версии зрителей. Для сравнения, оба показателя четвертого сезона составили 89%. Самым высоко оцененным остается первый сезон, получивший 97% одобрения критиков и 96% — зрителей.

Тем не менее, отзывы в западной прессе на финальный сезон «Очень странных дел» хоть и положительные, но содержат критику. Так, USA Today опубликовал рецензию под заголовком «Финальный сезон «Очень странных дел» хорош, но мы должны требовать идеала». «Возможно, после четырех сезонов и девяти лет будет достаточно просто увидеть всех (заметно постаревших) персонажей на последней велосипедной поездке, независимо от логики повествования, — пишет издание. — Пятый сезон соответствует духу первого. Но это явно не идеальное прощание. Впечатления от сезона колеблются от воодушевления до раздражения, от эмоционального удовлетворения до вопросов к логике».

Другое мнение у рецензента The Guardian Джека Сила: он говорит о «прекрасном финале марафона, который заставит зрителей запрыгнуть на стул и кричать от восторга». Но и здесь не обошлось без критики. Ключевой проблемой Сил называет слишком повзрослевших актеров. «Забавно наблюдать, как дети убегают от монстров, крутя педали своих велосипедов, или игнорируют маму, зовущую их на ужин, потому что они в подвале со школьными друзьями строят планы, как обмануть армию США с помощью карандашей, жевательной резинки и фигурок из Dungeons & Dragons, — пишет он. — При этом все актеры выглядят достаточно взрослыми, чтобы иметь собственную студию и портфель акций».

Аналогичную претензию высказала и критик Variety Элисон Херман. Она отметила, что финал «Очень странных дел» не отразил «очевидного взросления своих звезд сопутствующей сложностью сюжета». Весь проект Херман назвала «упражнением в ностальгии». «Но в пятом сезоне сериал, кажется, тоскует не только по неоновым оттенкам и синт-попу 1980-х, но и по более простому течению своего собственного повествования, которое уже невозможно вернуть независимо от размера бюджета».