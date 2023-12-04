Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение ₽385 млн

В 2021 году мошенники смогли похитить у Wildberries более 385 млн руб. Примерно из 50 человек, участвовавших в преступной схеме, 14 привлечены к уголовной ответственности, по другим продолжается следствие

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 млн руб. Девяти преступникам по этому делу уже был вынесен приговор, сообщил РБК представитель компании, — они получили разные сроки наказания, включая лишение свободы сроком от пяти лет. Еще пятерым предъявлено обвинение, они ждут вынесения приговора. Все осужденные должны будут возместить причиненный ущерб.

По словам собеседника РБК, суды проходят в городах совершения преступления: четверо преступников были осуждены в Москве, трое — в Казани и двое — в Чувашии. Он также рассказал, что организаторы мошеннической схемы ранее были судимы, а некоторые группы других участников состоят из супругов и близких родственников, объединившихся в преступных целях. За два года следствия трое подозреваемых умерли, еще несколько человек покинули страну.

Представитель Wildberries говорит, что расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к задержанию остальных участников хищения. Он отметил, что личности и связи всех, кого еще не привлекли к ответственности, установлены.

РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Москве и пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Как у Wildberries похитили средства

Используемая преступниками схема была выстроена на уязвимости системы оплаты Wildberries. Злоумышленники открывали на площадке свой магазин, наполняли его несуществующими цифровыми товарами по завышенным ценам: сертификаты на туристические поездки, прыжки с парашютом, поездки на багги (легкие вездеходы вроде квадроцикла), обучение игре на гитаре, курсы по фитнесу и др. После этого мошенники оформляли покупку своего же товара на портале Wildberries, но оплату не производили, пользуясь несовершенством платежной программы. Внутренняя система Wildberries фиксировала факт покупки и переводила собственные денежные средства поставщикам-мошенникам за несуществующий товар, полагая, что деньги за заказ уже поступили на счет компании. Мошенники, получив деньги на свои расчетные счета, обналичивали их.

Например, из решения Вахитовского районного суда Казани следует, что он признал виновными супругов Юлию и Владимира Беляевых из-за продажи на Wildberries фиктивных услуг «Сертификат на поездку на круизный лайнер», «Эксклюзивный поход в Антарктиду» и аналогичных «путевок» в Гималаи, на Эверест и в Сибирь стоимостью 150 тыс. руб. После пара через связанных с ними лиц оформила закупку 171 услуги на общую сумму 23 млн руб. Суд приговорил Беляеву к условному сроку на три года, а ее мужа — на пять лет в исправительной колонии строгого режима. Супруги также будут обязаны вернуть маркетплейсу полную сумму ущерба.

Впервые подобная схема была использована в апреле 2021 года: было совершено несколько операций на мелкие суммы. После крупной атаки в мае того же года Wildberries обнаружил подлог и в июне подал заявление в УВД по СЗАО Москвы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

По словам представителя Wildberries, некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые привлекались к мошеннической схеме, официально ликвидировались и сняты с налогового учета, однако это не мешает следователям привлекать к ответственности виновных лиц. «Несколько участников мошеннической схемы сами обратились в Wildberries с объяснениями, что были введены в заблуждение злоумышленниками, и выразили готовность возместить ущерб и сотрудничать со следствием», — рассказал он. В этом случае суды избрали меру наказания, не связанную с лишением свободы. Точную сумму возмещенного ущерба представитель маркетплейса не раскрыл, сославшись на интересы следствия.

Как решение повлияет на e-commerce

Источник РБК на рынке интернет-торговли пояснил, что описанная мошенническая схема была характерна только для Wildberries: «Судя по всему, у них был какой-то технический баг, который и обнаружили злоумышленники. Если говорить про e-commerce в целом, то в ней фрода (попыток обмануть площадку. — РБК) много, и каждая компания с ним активно борется — потому что это убытки для бизнеса. В абсолютном большинстве случаев подобные схемы быстро обнаруживаются и пресекаются, поэтому и сами схемы живут недолго».

Мошенническая схема трехлетней давности уже неактуальна, утверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, но злоумышленники продолжают изобретать все новые способы обмана. «На наш взгляд, очень важно, что такие схемы раскрываются, что виновных привлекают к ответственности. Дело в том, что подобные ситуации не только наносят материальный ущерб покупателям, но в конечном итоге это еще и удар по добросовестным предпринимателям», — подчеркнул Соколов.

В Wildberries подтвердили, что случаев подобного рода сейчас нет, и подчеркнули, что продолжают усиливать информационную безопасность платформы: «Мы понимаем, что мошенники постоянно совершенствуются. Поэтому есть план действий, который предусматривает как несколько уровней аутентификации продавцов или пользователей, так и другие способы предотвращения несанкционированного доступа к данным пользователей Wildberries. Это не получится сделать одномоментно, так как нам важно не нарушить существующую архитектуру системы».

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, маркетплейсы, как и любые другие крупные структуры, всегда находятся под большим вниманием потенциальных мошенников. И хотя онлайн-платформы уже усилили защиту от такого рода действий, сумма ущерба достаточно значимая, поэтому важно, чтобы виновные были найдены и понесли соответствующее наказание. «Можно сказать, что ситуация завершилась оптимальным способом. Здесь не пострадали другие покупатели. Да, действительно финансовые интересы маркетплейса пострадали, но в значительной степени мы видим, что ситуацию удалось выявить относительно вовремя, сделать контролируемой и уже частично возместить ущерб», — заключил Бурмистров.