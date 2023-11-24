В Wildberries предупредили о миллиардных убытках из-за проверки на складе
Из-за проверки силовиками сортировочного центра Wildberries в Электростали 8 тыс. сотрудников не могут начать работать, продавцам грозят серьезные убытки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тыс. занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов, проверка продолжается.
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