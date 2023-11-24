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Бизнес ,  
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В Wildberries предупредили о миллиардных убытках из-за проверки на складе

Wildberries: из-за проверки полиции 8 тыс. сотрудников не могут начать работать
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из-за проверки силовиками сортировочного центра Wildberries в Электростали 8 тыс. сотрудников не могут начать работать, продавцам грозят серьезные убытки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тыс. занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов, проверка продолжается.

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Фото:МВД России

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Белова

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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