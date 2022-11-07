Поставки iPhone 14 задержат из-за ограничений, связанных с COVID-19

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Ковидные ограничения на заводе по сборке новых iPhone в Чжэнчжоу в Китае стали причиной задержек поставок 14 модели смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе Apple.

«Ограничения COVID-19 временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу. В настоящее время объект работает на значительно сниженной мощности», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что здоровье сотрудников завода является для них приоритетом.

«Мы ожидаем снижение объемов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, клиентам придется дольше ждать получения своих новых продуктов», —предупредили в компании. При этом Apple отмечает высокий спрос на последнюю модель своих телефонов. Компания также сообщила, что работает с поставщиками для восстановления цепочек поставок.

О том, что Apple в ноябре столкнется со снижением поставок новых телефонов из-за антиковидных ограничений в Китае, Reuters писал еще в конце прошлого месяца. По словам осведомленного источника агентства, поставки упадут примерно на 30%.

На заводе Apple Foxconn в Чжэнчжоу в центральном Китае, на котором работает около 300 000 человек, c начала октября выявляют десятки случаев заражения COVID-19. На этом предприятии собирается бóльшая часть iPhone. Предприятие требует от сотрудников не снимать маски до возвращения в общежития, а также отменило все обеды в столовых.

В середине октября власти Чжэнчжоу объявили карантин в округе Чжонгуян, где находится завод Apple. В частности, было остановлено движение общественного транспорта, из-за чего сотрудники предприятия не смогли добраться до работы. Более 1 млн жителей города были отправлены на карантин, сообщал Bloomberg. Население города — 13 млн. Позднее власти города извинились за чрезмерные ограничения и обещали учитывать мнение населения при введении антиковидных мер, передает Global Times.

Китай проводит политику нулевой терпимости к коронавирусу. Государственный проект Zero Covid предполагает массовую вакцинацию граждан, введение карантина и локдауна в районах, где выявлен рост заболеваемости, а также строгое предписание ношения средств индивидуальной защиты. Власти страны тщательно отслеживают перемещения граждан в зонах, где введен карантин, и приостанавливают работу общественного транспорта.