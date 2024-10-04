РКН назвал число аккаунтов в VK, которые обяжут верифицироваться

Популярные блогеры в Telegram, TikTok и YouTube подпадут под действие новых правил — их обяжут отправить Роскомнадзору свои персональные данные. Только во «ВКонтакте» таких авторов насчитали около 415 тыс.

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Роскомнадзор опубликовал проект порядка верификации владельцев каналов и страниц в интернете, на которые подписаны свыше 10 тыс. человек. Документы опубликованы на портале правовых инициатив. Обсуждение проекта продлится до конца октября.

Регулятор приблизительно оценил количество пользователей крупнейших российских соцсетей с персональными страницами, объем аудитории которых превышает 10 тыс. человек:

«Одноклассники» — более 100 тыс.;

VK — более 415 тыс.;

«Дзен» — более 11 тыс.;

Likee — более 100 тыс.;

Yappy — 738;

Rutube — 703;

LiveJournal — 320;

«Пикабу» — 135.

Правила будут касаться помимо вышеперечисленных соцсетей также Telegram, TikTok, YouTube, Discord, Twitch и Pinterest.

Популярные паблики и каналы после верификации включат в специальный реестр. Их владельцы-физлица должны будут, согласно документу от Минцифры, самостоятельно направить следующую информацию о создателе страницы и администраторе страницы: фамилия, имя и отчество; номер телефона; адрес электронной почты. Иностранцы-физлица — также ФИО, место постоянного проживания и контактные данные.

Юридические лица предоставят полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, номер ЕГРЮЛ, номер телефона и адрес электронной почты создателя страницы и администраторов. Иностранные компании — полное и сокращенное (при наличии) наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор, информация об абонентском номере представителя иностранной организации, создавшего персональную страницу, и адрес электронной почты.

Месяц назад перечень сведений, которые блогеры должны будут передавать государству, опубликовал Роскомнадзор. Тогда среди требований упоминалось предоставление IP-адреса компьютера, с которого пользователь соцсети, а также администратор зарегистрировались в соцсети. Тогда перечень вскоре был удален. Роскомнадзор объяснил его пропажу так: документ опубликовали преждевременно, а работу над ним завершить не успели. Удаленный проект регулирования реестра вызвал критику со стороны блогеров. К примеру, автор телеграм-канала «Русский инженер» (96,7 тыс. подписчиков) счел, что деанонимизация через реестр может представлять угрозу для каналов, поддерживающих военную операцию. «Все для удобства ГУР и СБУ. Можно вести охоту на владельцев каналов, поддерживающих СВО, без СМС и регистрации», — написал он. Этот же пост разместил у себя блогер Юрий Подоляка (3,1 млн подписчиков).

Социальная сеть после включения канала в реестр разместит на странице «специальный знак или уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне». Каналы, прошедшие верификацию, смогут размещать рекламу российских компаний и принимать пожертвования. Если канал не включат в реестр, он не сможет размещать рекламу, собирать пожертвования, а его сообщения нельзя будет репостить в других каналах.

Соответствующий закон президент подписал в сентябре.

Новый механизм вызывает вопросы, рассказали опрошенные РБК юристы. Они задались вопросом, какие страницы подходят под определение персональных. «Раньше законодатель не задавался целью ее [персональную страницу] подробно определять. Например, страница интернет-магазина в VK — это персональная страница?» — рассуждал партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али.