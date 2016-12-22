Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов анонимайзер Hideme.ru

Роскомнадзор потребовал от интернет-операторов ограничить доступ к VPN-сервису HideMy.name (ранее он назывался и размещался по адресу Hideme.ru). Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.

Такое решение, как указывается в материалах Роскомнадзора, было принято в соответствии с постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл. Оно было вынесено 4 июля прошлого года. Остальных деталей об этом на сайте ведомства не приводится.

Прежде сервис Hideme.ru Роскомнадзор блокировал в России в январе прошлого года. Тогда это было связано с решением Бузулукского районного суда Оренбургской области. Официальный представитель ведомства затем пояснял, что ресурс, по мнению суда, позволял пользователям иметь доступ к сайтам, которые содержат экстремистские материалы.

В Hideme затем уточняли, что сервис был заблокирован в России, несмотря на то что по требованию Роскомнадзора он удалил формы «анонимайзера» (именно они позволяли открывать заблокированные сайты). После этого случая, как рассказали в компании, сайт переехал на новый домен и поменял название.

Роскомнадзор затем в очередной раз призвал работающие в России анонимайзеры добровольно ограничить доступ к запрещенным в стране сайтам. Hideme, как поясняли тогда представители сервиса, был заблокирован, в том числе из-за того, что его представители назвали требование Роскомнадзора о возможности технически ограничить пользователям доступ к запрещенным в России интернет-страницам, «выходящим за рамки прав ведомства».​

Позже, осенью прошлого года, в России был одобрен закон об ограничениях для анонимайзеров и VPN-сервисов. В соответствии с этой нормой они должны блокировать запрещенные в стране сайты. В противном случае эти сервисы сами могут подпасть под блокировку.