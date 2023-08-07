Собянин анонсировал начало комплексной реставрации кинотеатра «Ударник»

Кинотеатр «Ударник» (Фото: Mos_sobyanin / Telegram)

Столичные власти согласовали проект комплексной реставрации кинотеатра «Ударник», сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, работы планируют начать уже в этом году, по окончании реставрации здание сохранит свою историческую функцию.

«Специалисты приведут в порядок как фасады кинотеатра, так и его интерьеры, оснастят современным оборудованием, — уточнил Собянин. — Здесь будут несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше — терраса и смотровая площадка».

Проект комплексной реставрации кинотеатра включает восстановление функции открывания купола над залом, благодаря чему зрители смогут увидеть небо. Кроме того, реставраторы раскроют заложенные проемы на фасаде, сохранят куполообразные потолки на первом этаже кинотеатра, демонтируют позднее навесное оборудование, очистят поверхности фасадов от красочных слоев, удалят ремонтные штукатурные вставки, демонтируют бетонную облицовку цоколя, окна и двери. Специалисты также отреставрируют терразитовую штукатурку главных фасадов, металлические балконные ограждения, восстановят штукатурную отделку дворового фасада.

По завершении реставрации в «Ударнике», который прекратил работу в 2010 году, будут проходить кинопоказы, премьеры и фестивали.