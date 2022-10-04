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В России впервые сократился мобильный интернет-трафик

Минцифры: в России впервые в истории сократилось потребление мобильного интернета
В министерстве сокращение трафика связали с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в России иностранных сервисов
Фото: Сергей Пятаков / ТАСС
Фото: Сергей Пятаков / ТАСС

В России впервые в истории сократился мобильный интернет-трафик, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минцифры. В министерстве подтвердили газете подлинность документа.

По данным Минцифры, трафик снизился по итогам II квартала 2022 года. Если в январе–марте он составил 8,54 млрд Гб, то за последующие три месяца — 8,35 млрд Гб, то есть спад составил 2,3%. До сих пор мобильный интернет-трафик в России рос от квартала к кварталу и от года к году. Например, в октябре–декабре 2021 года он составил 8,25 млрд Гб, а в следующие три месяца прирост составил почти 90 млн Гб, следует из данных министерства.

В пресс-службе «Мегафона» также подтвердили «Известиям» сокращение объемов мобильного интернет-трафика. «В 2022 году мы не увидели его традиционного роста с марта по май, — отметил представитель МТС. — С июня по сентябрь этого года начался стандартный летний спад в потреблении трафика».

В сети Tele2 трафик сократился меньше приведенных значений — на 1,6% во II квартале 2022 года в сравнении с I кварталом, рассказала представитель компании Дарья Колесникова.

Как пояснили газете в МТС, снижение трафика связано с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в России иностранных сервисов. «Рост трафика Telegram в этом году был выше стандартной динамики, в то время как его увеличение у российских инфоресурсов был таким же, как и в прошлом. Однако этот прирост не восполнил снижения трафика Facebok, Instagram и TikTok», — утверждает представитель оператора.

В Минцифры также подчеркнули, что спад связан с блокировкой иностранных сервисов в России. «В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента», — перечислили в министерстве.

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В то же время в ведомстве добавили, что внутрироссийский интернет-трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы

Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала 2022 года публикаций
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После начала российской спецоперации на Украине США и ЕС наложили на Москву санкции, а многие западные компании, в том числе телекоммуникационные Ericsson и Nokia, объявили об уходе с российского рынка.

Кроме этого, в марте Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram и признал компанию Meta экстремистской и запретил ее деятельность в России. Это произошло после того, как Meta решила изменить правила модерации контента, позволив пользователям из некоторых стран (Украины, Польши, Грузии) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных в российской спецоперации. Прокурор, выступавший в суде по делу о признании Meta экстремистской организацией, заявлял, что использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом.

Также Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Twitter, объяснив это тем, что там распространялась «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Минцифры Интернет мобильный интернет санкции трафик
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