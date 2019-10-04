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Технологии и медиа ,  
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Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Трамп рассказал, что в поездах за рубеж ему постоянно говорят, что американские СМИ ненавидят его страну. Президент считает, что телеканал CNN вреден для США и нужно создать новое СМИ, которое займется иновещанием
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания. По его мнению, «Радио Свобода» и «Голос Америки» уже не справляются, следует из стенограммы Трампа, опубликованной на сайте Белого дома.

Президент заявил, что за границей ему постоянно говорят, что американские СМИ ненавидят США. «Это просто позор», — сказал Трамп. «Знаете, за пределами США CNN гораздо важнее, чем в Штатах. И многое из того, что вы видите здесь, транслируется на весь мир. Раньше у нас были «Радио Свобода» и «Голос Америки». Мы делали это, чтобы показать нашу страну», — добавил он, отметив, что сейчас с трансляцией за рубеж дела идут «не слишком хорошо».

По мнению Трампа, CNN сильно вредит США и стране нужно создать новое СМИ, которое будет передавать «настоящие новости». «Нам действительно стоит что-то с этим делать», — добавил президент США. «Взять действительно талантливых людей и обрести настоящий голос, а не фальшивый», — сказал он.

Политика
Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет в ответ на заявления Трампа сказала, что радиостанция гордится своей миссией предоставлять объективные, достоверные новости странам по всему миру и рассказывать о США за границей.

Трамп регулярно критикует американские СМИ и, в частности, телеканал CNN.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, СМИ
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