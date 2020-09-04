СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии

Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и изменили список разыскиваемых лиц. Об этом сообщают «Наша Нiва» и телеканал «Белсат».

По данным «Белсата», хакеры разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Как отмечает телеканал, в настоящее время доступ на сайт заблокирован.

«Наша Нiва» сообщает, что это не первая атака на правительственные сайты.

Согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Глава государства также обвиняется в «узурпации власти».

В качестве особых примет у Лукашенко указано, что он «сильно хромает при ходьбе», у Караева — «белые пятна на лбу и руках».