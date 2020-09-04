Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна Общество, 07:33 Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом Политика, 07:21 Цены на овсянку достигли исторического максимума Бизнес, 07:00 Гол Проворова помог «Филадельфии» сравнять счет в серии с «Айлендерс» Спорт, 06:36 СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии Технологии и медиа, 06:20 Трамп заявил о своей реакции при упоминании России по телевизору Политика, 06:07 Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра Экономика, 06:00 Мэра Биробиджана госпитализировали с COVID-19 Общество, 05:16 Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца Финансы, 04:55 В Германии полиция заподозрила мать в убийстве пятерых детей Общество, 04:33 В Приморье человек погиб из-за тайфуна «Майсак» Общество, 03:47 СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума Экономика, 03:46 Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России Общество, 03:08 Черчесов назвал сложной победу России над Сербией в Лиге наций Спорт, 02:59
Протесты в Белоруссии ,  
0 

СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии

Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и изменили список разыскиваемых лиц. Об этом сообщают «Наша Нiва» и телеканал «Белсат».

По данным «Белсата», хакеры разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Как отмечает телеканал, в настоящее время доступ на сайт заблокирован.

«Наша Нiва» сообщает, что это не первая атака на правительственные сайты.

Согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Глава государства также обвиняется в «узурпации власти».

В качестве особых примет у Лукашенко указано, что он «сильно хромает при ходьбе», у Караева — «белые пятна на лбу и руках».

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, комментируя «РИА Новости» эту ситуацию, заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего. «Разбираемся», — сказала она.

2 сентября взлому подвергся сайт управления делами президента Белоруссии. На его главной странице появился бело-красно-белый флаг и несколько изображений управделами главы государства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки (псевдоним украинского артиста Андрея Данилко).

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg
Автор: Михаил Юшков
Теги: МВД Белоруссии, хакеры, взлом сайта, Александр Лукашенко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter