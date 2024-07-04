В Испании анонсировали введение «паспортов» для просмотра порно

Правительство Испании утверждает, что модель с «цифровыми паспортами» гарантирует защиту данных. Ее введение запланировано на конец лета

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Правительство Испании собирается ограничить доступ к порнографии для несовершеннолетних и вводит с этой целью «паспорта» для доступа к взрослому контенту в интернете, пишет Bild.

Согласно нововведениям, любой собирающийся смотреть порно может использовать приложение для подтверждения, что ему уже есть 18 лет. Пользователь получает 30 кредитов на счет, которые действительны в течение одного месяца, а затем они обновляются.

Испанское правительство утверждает, что такая модель гарантирует защиту данных — активность пользователей в Сети не будет отслеживаться.

Мадрид не будет ждать, пока в 2027 году соответствующее постановление Евросоюза вступит в силу, и введет «Цифровой кошелек Beta» (Digital Wallet Beta), через который будет осуществляться контроль, раньше этого срока. Планируется, что он будет доступен по всей Испании к концу лета.

«Мы действуем заранее. И мы призываем платформы сделать то же самое. Ставки высоки», — сказал министр цифровой трансформации Хосе Луис Эскрива.

Применение Beta для поставщиков фильмов для взрослых будет добровольным. Онлайн-платформы смогут использовать и другие методы подтверждения возраста своих клиентов.

Издание Eldiarioar передавало ранее, что официальное приложение, запрещающее несовершеннолетним смотреть фильмы для взрослых, после того, как его создадут, будет обязательным для порносайтов.

Инструмент будет работать в два этапа. На первом этапе пользователь должен зарегистрироваться в «Цифровом кошельке» с помощью электронного DNI, системы Cl@ve, цифрового сертификата или других функций проверки личности, которые признаны государством.

На втором этапе, когда пользователь пытается получить доступ к платформе контента для взрослых, веб-сайт (или браузер, если он находится за пределами Испании) потребует от него подтверждения того, что он достиг совершеннолетия. Это можно сделать с помощью сканирования QR-кода, который появится на экране. Создатели сообщают, что система не будет передавать никакие личные данные, за исключением сведений о том, достиг ли пользователь совершеннолетия.